Посольство Украины в Ливане не знает, пострадали ли украинцы в Бейруте

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04.08.2020, 22:02, Новости дня

Посольство Украины в Ливане не располагает сведениями о пострадавших в результате взрыва в Бейруте украинцах. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в Facebook.

“Срочное объявление. В связи со взрывами в порту Бейрута 4 августа просьба ко всем, кто имеет любую информацию о пострадавших гражданах Украины, звонить на круглосуточную горячую линию посольства по номеру 0961 592 16 68”, – сказано в заявлении.

Термінове оголошення!!! У зв'язку з вибухами в порту міста Бейрут 4 серпня 2020 року, прохання до всіх, хто має…

Posted by Embassy of Ukraine in Lebanon/Посольство України в Лівані on Teisipäev, 4. august 2020

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. Ливанские СМИ сообщали о сотнях раненых. Известно как минимум о 10 погибших. Официально число жертв и пострадавших пока не называлось.

По данным ливанских спецслужб, взрыв произошел на складе, где хранились конфискованные взрывчатые вещества.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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