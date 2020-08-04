Президент Беларуси допустил изменение Основного закона страны

04.08.2020, 21:50, Разное

Президент Беларуси Александр Лукашенко планирует внести поправки Конституции страны в случае его переизбрания на шестой срок. Об этом он заявил сегодня в Послании белорусскому народу.

«Если обществу нужны перемены, то они будут. Все реформы должны начинаться с Конституции. Не с уличных акций, а именно с Основного Закона. Возврат к Конституции 1994 года — полный абсурд. Надо двигаться вперед. И это касается не только экономики, но и политики», — отметил Лукашенко.

По словам президента, поправки будут выработаны в ходе общественного обсуждения, которое еще только предстоит организовать. В том числе, они затронут вопросы перераспределения полномочий между органами государственной власти. «Я лично готов к любым изменениям, если они будут на пользу народу и если вы к ним готовы. […] Главное —Конституция не должна провоцировать политический кризис, вызывать паралич управленческой системы, как это было в середине 90-х», — отметил глава государства.

О проведении референдума по вопросу изменения Конституции говорится и в предвыборной программе Лукашенко, которая только сегодня была опубликована газетой «Звезда». Кроме конституционных изменений, действующий президент в случае переизбрания пообещал в пятилетний срок добиться роста зарплат в два раза, расширить географию «дружественных» стран, а также избавиться от газовой и кредитной зависимости.

Выборы главы Беларуси состоятся уже в это воскресенье — 9 августа. Сейчас помимо Лукашенко на пост главы государства претендуют жена оппозиционного YouTube-блогера Светлана Тихановская, руководитель партии «Белорусская социал-демократическая Грамада» Сергей Черечень, лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев и экс-депутат Анна Канопацкая. Избирательная кампания проходит на фоне массовых акций протеста по всей стране из-за недопуска на выборы сильнейших соперников Лукашенко.

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