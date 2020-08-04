 

Число погибших при взрыве в Бейруте достигло 30 человек

04.08.2020, 21:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиПри взрыве в столице Ливана погибли по меньшей мере 30 человек, более 3 тыс. пострадали, сообщил телеканал Al Hadath.

Информацию о погибших и пострадавших при взрыве в Бейруте предоставило министерство здравоохранения республики, передает ТАСС.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Ранее сообщалось о гибели десяти человек и более 2,2 тыс. пострадавших. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане. Погиб генеральный секретарь ливанской Партии Катаиб Низар Наджарьян, пострадали супруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба.

По информации СМИ, целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла». Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута.

По предварительной версии, в порту взорвалась пиротехника, однако глава Общей безопасности Ливана опроверг эту версию, заявив, что это были другие взрывчатые вещества. При этом профессор РХТУ имени Менделеева Дмитрий Мустафин допустил, что в порту могла действительно взорваться пиротехника.

Согласно еще одной версии, в порту Бейрута мог взорваться нитрат натрия, конфискованный с одного из кораблей больше года назад. Власти страны заявили, что причина взрыва пока не установлена.





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