Схожесть мозга у грызунов, людей и мух была найдена учеными

04.08.2020, 21:44, Новости дня

Международный коллектив ученых провел исследование, во время которого обнаружилось, что по образованию и функционированию отдельных областей мозг человека, мыши и мухи очень похож.

Ученые говорят о тех областях мозга, которые отвечают за контроль движений и внимание. Обнаружилось, что генетические механизмы, регулирующие и формирующие эти области мозга, похожи у мух, мышей и человека. По словам ученых, их открытие поможет понять изменения в мозге, которые приводят к аутизму, тревожным расстройствам и другим психическим заболеваниям.

Полученные результаты исследования, по мнению специалистов, указывают на то, что у человека, мыши и мухи мог быть общий предок около 500 миллионов лет назад. Мозговые цепи, которые нужны для координации поведения, создаются у них аналогичными механизмами.