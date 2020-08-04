 

Грузовик с детьми сорвался с обрыва в Дагестане

04.08.2020, 21:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиПри падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана травмы получили девять человек, в том числе пятеро детей, сообщил республиканский минздрав.

«Две женщины 1989 и 1991 годов рождения находятся в тяжелом состоянии», – уточнили в ведомстве. Девушек доставят вертолетом в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале.

Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в центральную районную больницу Бежтинского участка, Цунтинского района. Самому младшему из пострадавших шесть лет, передает РИА «Новости».

Ранее под Ульяновском автобус с детской футбольной командой опрокинулся в кювет, пострадали девять человек.





Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.08 / «Поливайка» и легковой автомобиль столкнулись на МКАД, погибли трое

04.08 / “Центрэнерго” накапливает долги из-за непродуманных решений НКРЭКУ

02.07 / Вопрос дня: Кто и почему, кроме нацистов, тоже использовал свастику?

27.06 / Роспотребнадзор отменил запрет на заселение двух незнакомых людей в один номер

12.07 / В Иране запретят свадебные и похоронные церемонии на период пандемии

31.07 / Путин обсудил с Совбезом задержание россиян в Белоруссии

04.08 / СМИ: Данные 7 тыс. пользователей Facebook в Японии похитили и хранили в России

08.07 / Киев и республики Донбасса впервые достигли прямой договоренности

17.07 / Британский суд отложил решение по долгу Украины перед Россией

04.07 / В Москве девочка утонула в ванной, в то время как мама играла в карты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска