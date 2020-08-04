Грузовик с детьми сорвался с обрыва в Дагестане

04.08.2020, 21:30, Новости дня

При падении грузовика с обрыва в Цунтинском районе Дагестана травмы получили девять человек, в том числе пятеро детей, сообщил республиканский минздрав.

«Две женщины 1989 и 1991 годов рождения находятся в тяжелом состоянии», – уточнили в ведомстве. Девушек доставят вертолетом в республиканский центр травматологии и ортопедии в Махачкале.

Остальные пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести. Их госпитализировали в центральную районную больницу Бежтинского участка, Цунтинского района. Самому младшему из пострадавших шесть лет, передает РИА «Новости».

Ранее под Ульяновском автобус с детской футбольной командой опрокинулся в кювет, пострадали девять человек.