 

Мигранты устроили стычки на границе РФ с Казахстаном

04.08.2020, 21:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВыходцы из Узбекистана и Таджикистана, которые не могут уехать в родные страны из-за закрытия Казахстаном границы, устроили столкновения с сотрудниками правоохранительных органов. Стычки удалось локализовать без участия Росгвардии, сообщил официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

«Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видео которой расходится по соцсетям, произошла накануне и была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии», – сообщил источник «Интерфакса».

Между тем, как сообщили в правительстве Оренбуржья, более 3,5 тыс. граждан Киргизии и Узбекистана, скопившиеся на российско-казахстанской границе в Оренбургской и Самарской областях, начали отправляться на родину.

«Граждане Киргизии, находящиеся в Бузулукском районе и на территории Самарской области, в течение сегодняшнего и завтрашнего дней будут переправлены через границу с Республикой Казахстан и отправятся на родину. Общее количество переправляемых граждан Киргизии – почти 3 тыс. человек. Около 500 граждан Узбекистана, также ожидающих возможности вернуться домой, по предварительной договоренности, смогут пересечь границу 6 августа. Они отправятся в родную страну железнодорожным транспортом», – передает РИА «Новости» сообщение регионального правительства.

Как отметил губернатор Оренбургской области Денис Паслер, регион не впервые стал «площадкой, на которой оказываются в ожидании возможности вернуться домой введенные в заблуждение недостоверной информацией люди».

«Они устали, но ожидание заканчивается: в ближайшие дни они смогут отправиться домой», – добавил он.

Уточняется, что в палаточном городке, где живут мигранты, много пожилых, беременных женщин и детей.

«Несмотря на то, что решение вопросов пропуска через границу не в компетенции региональной власти, правительство области делает все возможное, чтобы помочь людям, введенным в заблуждение слухами о «таможенном коридоре» на границе с Казахстаном. Мы им подвозим воду, электричество», – говорится в сообщении пресс-службы регионального правительства.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев сообщал, что в ситуации с коронавирусом почти половина мигрантов, не сумевших покинуть Россию, лишились работы, что может способствовать росту криминала.





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