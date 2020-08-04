Евротур: 5 фильмов для киноотпуска с Джудом Лоу, Кейт Хадсон и Грейс Келли

04.08.2020, 21:25, Разное

Франция – “Развод”, Реж. Джеймс Айвори

Наоми Уоттс, Сэм Уотерстон, Кейт Хадсон и Томас Леннон в фильме “Развод”

Про город любви снято немало картин, в которых режиссеры превозносят до небес узкие парижские улочки и зефирный купол Сакре-Кер – достаточно вспомнить знаменитый киноальманах 2006 года “Париж, я люблю тебя”. Однако для этого кинопутешествия в столицу Франции мы предлагаем вам маршрут не столь очевидный – картину известного британского сценариста и режиссера Джеймса Айвори. Своего зрителя он помещает в эпицентр любовных перипетий жителей Парижа: разваливающийся брак поэтессы Рокси Уолкер (Наоми Уоттс) и ее супруга Шарля-Анри, интрижки сестры Рокси Изабель (Кейт Хадсон), решившей взять от французской столицы все возможное… Семейные скандалы и диспуты вокруг старинной картины, встречи тайком и открытые конфронтации – все выяснения отношений в “Разводе” происходят под крышами знаменитых мансард, а когда и прямо на смотровой Эйфелевой башни. Впрочем, лучше всего британцу Айвори удается отобразить не столько ландшафт, сколько сам дух вечно влюбленного в самого себя города: атмосферу беззаботности с кислинкой горечи, joie de vivre с налетом драматизма… Такие впечатления, пожалуй, лучше любого фото с Триумфальной аркой.

Италия – “Талантливый мистер Рипли”, Реж. Энтони Мингелла

Мэтт Деймон в фильме “Талантливый мистер Рипли”Современная классика, экранизация романа Патрисии Хайсмитт и просто безумно красивое кино о том, как восхищение человеком может перерасти в одержимость и желанием стать им. Кажется, можно бесконечно наблюдать за молодым повесой Дики Гринлифом в исполнении Джуда Лоу и вместе с героем Мэтта Деймона – тем самым Томом Рипли – вновь и вновь очаровываться образом жизни беспечного транжиры. Утро на пляже в Позитано, полдень – на яхте в Средиземном море и вечер в местном баре, где можно пропустить пару стаканчиков, а затем подняться на сцену и спеть We No Speak Americanо. Лучшими декорациями этой сладкой жизни стала, конечно же, Италия, где и проходили съемки картины. Все прелести Амальфитанского побережья, узкие улочки Рима, а также каналы Венеции, куда в какой-то момент также наведается Томас Рипли – в картине Мингеллы вы совершите настоящую экскурсию по стране-“сапожку”.

Испания – “Боль и слава”, Реж. Педро Альмодовар

Антонио Бандерас в фильме “Боль и слава”

Фильмография Педро Альмодовара уже сама по себе может восприниматься как карта его любимой родины. В картине “Все о морей матери” он отправлял зрителя в путешествие по Барселоне, в “Возвращении” – гулял по родному региону Кастилия-Ла-Манча и Мадриду. Столице Испании, куда сам режиссер переехал в 16 лет, посвящен и его последний на данный момент фильм – драма “Боль и слава”. В этой во многом автобиографической картине он путешествует не только по городу своей юности и Мадриду современному, но и проливает свет на коридоры собственной памяти. Главный герой “Боли и славы”, пребывающий в творческом кризисе режиссер Сальвадор Малло (Антонио Бандерас), передвигается по столице практически всегда на такси – из одной квартиры в другую. Но даже редкие проблески города за окнами авто и чужих домов складываются в единую картину. Не обходит стороной Альмодовар и личный храм искусства: старинный мадридский кинотеатр Cine Doré также появится в кадре. Но главная достопримечательность здесь – квартира Сальвадора, интерьер которой на львиную долю состоит из предметов, позаимствованных из дома самого Педро Альмодовара.

Монако – “Поймать вора”, Реж. Альфред Хичкок

Кэри Грант и Грейс Келли в фильме “Поймать вора”

Упражнение в жанре “романтический детектив” от мастера саспенса Альфреда Хичкока и яркая открытка солнечного Монако. Именно под местное палящее солнце приезжает завязавший с криминальной карьерой вор по кличке “Кот” (Кэри Грант). А вслед за ним – сыщики, мечтающие поймать того на горячем: ведь на Лазурном берегу началась череда ограблений, и наш герой – главный подозреваемый. Он же, по иронии судьбы, больше всего и мечтает поймать настоящего виновника ограблений: ведь на самом деле, кто-то мастерски подделывает почерк “Кота” и пытается его подставить. Помогать же ему в этом расследовании будет очаровательная особа по имени Фрэнсис (Грейс Келли). По наводке этой пары Грант-Келли зритель сможет прокатиться по местному серпантину на бешеной скорости, посетить ужин в дорогом отеле и костюмированный бал, позагорать на пляже и освежиться в Лигурийском море. К слову, именно в этих водах сама Келли когда-то встретила князя Монако Ренье III и вскоре окончила свою карьеру в кино. Так что яркий и забавный “Поймать вора” – один из последних фильмов актрисы и ее последняя встреча на экране с великим “Хичем”.

Великобритания (и немного Шотландии) – “007: Координаты “Скайфолл”, Реж. Сэм Мендес

Дэниел Крейг в фильме “007: Координаты “Скайфолл”

Казалось бы, фильмы про похождения агента 007 смотрят не ради туристических находок, но ради экшена и остросюжетных сцен. Однако что, как не описание будней главного британского сотрудника специальных служб, может лучше всего отразить на экране современную Великобританию, путь в которую до сих пор сопряжен для россиян с 14-дневным карантинтом. Раз так – ждем послабления строгого британского режима и смотрим картину Сэма Мендеса “007: Координаты “Скайфолл”. В фильме, по праву признанному самым успешным за всю историю бондианы, знаменитый спецагент поначалу заглянет в Гонконг и Марокко, но по-настоящему развернется лишь на родной земле. Британскую столицу Джеймс Бонд обшарит сверху донизу – от залов Национальной портретной галереи и переулков у Трафальгарской площади до подвалов MI-6 и поездов лондонской подземки. А после устремится на север, в суровую Шотландию и живописную долину Гленко, в которой его будет ждать самая большая потеря за всю карьеру. Грустное, безумно красивое зрелище.