 

Американский конгрессмен заявил, что Трамп не намерен «мирно» покинуть должность после выборов

04.08.2020, 21:15, Новости дня

Один из лидеров демократического большинства в палате представителей США Джеймс Клайберн заподозрил Дональда Трампа в нежелании «мирно» покинуть пост президента после ноябрьских выборов главы государства, пишет Bloomberg. По словам Клайберна, чтобы остаться у власти, Трамп может создать «какую-либо чрезвычайную ситуацию».


Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп не намерен «мирно» передать власть в случае проигрыша на президентских выборах в ноябре этого года, заявил один из лидеров демократического большинства в палате представителей конгресса США Джеймс Клайберн, пишет Bloomberg.

По его словам, Трамп, который на прошлой неделе выдвинул идею отсрочки выборов из-за опасений фальсификаций, не планирует покидать Белый дом и проводить «честные и справедливые выборы».

Клайберн предположил, что для того, чтобы продолжать занимать должность президента, Трамп может организовать «какую-либо чрезвычайную ситуацию», в связи с чем представитель Демократической партии призвал американцев «проснуться». Кроме того, по его мнению, глава государства пытается «затуманить выборы силовыми методами».

Агентство напоминает, что в четверг на своей страничке в Twitter Трамп задался вопросом, стоит ли перенести выборы, чтобы люди могли проголосовать без ограничений из-за пандемии коронавируса. Американский лидер также отметил, что выборы по почте станут «самыми неточными и мошенническими в истории». 

При этом размышления Трампа подверглись широкой критике. Более того, по законам США, президент не может изменить дату выборов по своему желанию — это исключительное право конгресса. А американские законодатели идею уже отвергли.

Позже глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз заявил, что Трамп не рассматривал возможность отсрочки выборов, и они пройдут 3 ноября, как и положено по американскому законодательству, пишет Bloomberg. 





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