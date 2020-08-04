Леонид Кравчук выдвинул идею свободных экономических зон для Донбасса

04.08.2020, 21:10, Новости дня

КИЕВ – Бывший президент Украины и новый глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук выдвигает идею предоставления Донецкой и Луганской областям статуса Свободных экономических зон.

Об этом на своей странице в Фейсбуке 3 августа написал представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

Он отметил, что обмен идеями о работе в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) проходил во время встречи украинской делегации с Леонидом Кравчуком. Сергей Гармаш подчеркнул, что на встрече присутствовал бывший премьер-министр Витольд Фокин – «в каком статусе – непонятно).

«Знакомились. В основном вводили Кравчука в курс текущих дел по подгруппам. Он озвучивал некоторые идеи. Например, дать Донецкой и Луганской областям статус свободных экономических зон. Или по тому, как сделать работу делегации более открытой для общества. В целом впечатление благоприятное. Ничего «зрадного» [предательского – Т.Б.] он не озвучивал и не предлагал», – отмечает Сергей Гармаш.

Сергей Гармаш считает, что «в общем, революции по Минску не намечается […] – политику по-прежнему определяет действующий президент».

«Главным модератором и генератором остается вице-премьер Резников, – у него есть для этого реальные механизмы. Все остальное, от кого бы оно не исходило – это идеи к обсуждению, предложения, прощупывания оппонента или обещание ему пряников, но не более», – подчеркивает Сергей Гармаш.

Напомним, что в одних из первых своих комментариях после назначения на пост главы ТКГ для урегулирования ситуации на Донбассе Леонид Кравчук отметил, что речь на переговорах в Минске пойдет не только об «особом статусе».

Как сообщает Украинская служба Радио Свобода 31 июля, в интервью «Суспільному» Леонид Кравчук отметил, что речь может идти об «особой системе управления» в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, о свободной экономической зоне в них таким образом, чтобы не поступаться суверенитетом и независимостью государства.

«Скажем, «особый статус» Донбасса. Я это не воспринимаю, потому что мне непонятно, что это такое. Но я могу воспринять не «особый статус», а «особую систему управления» в этих регионах. Это уже компромисс. Управления, но не статус. Значит, уже компромисс, мы уже ищем реальные подходы, чтобы решить вопрос», – сказал 31 июля Леонид Кравчук.

О выходе из «Минского тупика»

Политтехнолог Дмитрий Бачевский считает, что из «Минского тупика», если не говорить о военном решении, теоретически есть только два выхода – либо реализовать соглашения в российской трактовке, либо в украинской.

«Но на практике оба варианта являются невыполнимыми. Украинская сторона не готова проводить выборы на Донбассе до получения контроля над границей, а Россия требует выполнения Минских соглашений только на ее условиях и категорически против любого их пересмотра», – говорит Дмитрий Бачевский корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Он отмечает, что в такой ситуации «роль переговорщиков в Минске» сводится к обсуждению и решению тактических либо локальных вопросов, связанных с обменом пленными, открытием новых пунктов пропуска, временным прекращением огня, восстановлением поврежденных коммуникаций в «серой зоне».

«Назначением Леонида Кравчука главой украинской делегации в ТКГ говорит лишь о том, что украинская сторона пытается сохранить высокий статус своих представителей с тем, чтобы добиться от России того же. Но это никоим образом не скажется на реальных результатах. Просто одного бывшего президента Украины Леонида Кучму в ТКГ поменяли на другого – Леонида Кравчука», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

Политтехнолог считает, что минский формат устраивает обе стороны для затягивания времени. Он не исключает, что в Украине готовы дожидаться внутренних проблем в России для возврата оккупированных территорий силой.

«А Кремль рассчитывает подорвать Украину изнутри: приведя к власти лояльные себе силы, либо развязав на украинской территории гражданскую войну с целью дальнейшей оккупации при помощи коллаборационистов территорий, которые погрузятся в хаос», – подчеркивает Дмитрий Бачевский.

О политическом опыте и новой должности

Глава Центра политических исследований «Доктрина» Ярослав Божко отмечает, что в назначении Леонида Кравчука в Трехстороннюю контактную группу есть ряд «проблемных позиций» в риторике нового лидера украинской делегации.

«По вопросам Донбасса одна откровенно нереалистична, ведь тема свободных экономических зон не отвечает на вопрос «а как мы устраним нынешнюю администрацию оккупационных ЛДНР и их войска, чтобы такие зоны создавать?». Другой проблемной стороной остается политический бэкграунд Кравчука», – говорит Ярослав Божко корреспонденту Русской службы «Голоса Америки».

Ярослав Божко перечисляет ряд политических проектов, в которых участвовал Леонид Кравчук.

«В украинском политикуме он известен в качестве VIP-агитатора то команды Януковича, то команды Тимошенко, то вообще член СДПУ (о) и Блока «НеТак!», которые имеют прямое отношение к Виктору Медведчуку», – подчеркивает Ярослав Божко.

Он отмечает, что войну на Донбассе Кремль развязывал в рамках стратегии влияния на всю Украину, а не для того, чтобы контролировать части Донецкой и Луганской областей. По этой причине, считает Ярослав Божко, инициативы Леонида Кравчука вряд ли можно называть реалистическими.

«В частности, заявления протеже Кравчука бывшего премьер-министра Витольда Фокина о готовности ехать договариваться на оккупированных территориях могут вообще касаться начала недопустимых прямых переговоров с незаконными военными формированиями», – подчеркивает Ярослав Божко.

Перемирие на Донбассе

Напомним, что по результатам заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля в формате видеоконференции было принято решение, что с 00:01 27 июля 2020 года на Донбассе должен соблюдаться режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.

В политической группе Трехсторонней контактной группы отметили, что «полное и всеобъемлющее прекращение огня является базовой предпосылкой для политического урегулирования».

Леонид Макарович Кравчук – первый президент независимой Украины с 5 декабря 1991 по 19 июля 1994 года. Родился 10 января 1934 года. Витольд Павлович Фокин – первый премьер-министр независимой Украины (в 1990 – 1992 годах). Родился 25 октября 1932 года.