Шторм «Исайас» бушует в Средне-Атлантических штатах

04.08.2020, 21:10, Новости дня

Тропический шторм «Исайас», ранее усиливавшийся до уровня урагана 1-й категории, бушует в Средне-Атлантических штатах США.

Как сообщает Национальный центр по ураганам, после того, как шторм продвинулся вглубь страны, скорость ветра снизилась, однако на побережье Северной Каролины и Внешних отмелях по-прежнему ощущаются сильные порывы ветра, из-за которых тысячи зданий остались без электричества.

«Исайас» вышел на сушу в районе города Оушен-Айл-Бич в Северной Каролине около 23:00 по восточному времени в понедельник. Максимальная скорость ветра на тот момент достигала 140 км/ч.

Во вторник утром Национальный центр по ураганам сообщил, что сильные ветры, дожди и торнадо охватили восточную часть Мэриленда и полуостров Делмарва. Прогнозируется, что в течение дня они распространятся по Средне-Атлантическому побережью.

Скорость ветра достигала 110 км/ч, но ожидается, что шторм будет постепенно ослабевать в течение дня, а ночью снизится до категории посттропического шторма.

Проливные дожди вдоль восточного побережья вызвали наводнения в прибрежных районах Северной Каролины и Средне-Атлантического побережья. Ожидается, что позднее во вторник они продолжатся в северо-восточных штатах США.

Из-за вызванных штормом торнадо погиб, по меньшей мере, один человек, и было разрушено не менее 10 автодомов в Виндзоре, штат Северная Каролина, сообщает департамент шерифа округа Берти.

Предупреждения о тропических штормах действовали от границы Вирджинии до штата Мэн.

Президент Дональд Трамп объявил чрезвычайное положение в Северной Каролине, чтобы федеральные власти смогли выделить средства в помощь пострадавшим районам.

В субботу президент объявил чрезвычайное положение во Флориде, однако полномасштабных последствий шторма этот штат избежал.