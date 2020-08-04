Мнение: По ситуации с ЧВК в Белоруссии

04.08.2020, 21:01, Разное

Мое интервью для ИА "АСД" по поводу истории с ЧВКшниками в Белоруссии.

– С чем, по вашему мнению, связано задержание сотрудников ЧВК в Белоруссии?

– Напрямую связано с ходом выборов в Белоруссии, где идет жесткая борьба за пост президента, где оппозиция пытается в очередной раз победить Лукашенко. Так как его позиции по объективным причинам ослабли, и он не может гарантировать столь же уверенной победы, как на прошлых выборах, в ход пошли жесткие информационные мероприятия. Их цель — мобилизация электората и выстраивание медийной картинки осажденной крепости, где Лукашенко служит гарантом выживания Белоруссии от угроз с Востока и Запада.

Проезжие ЧВКшники — просто удобный повод для актуализации темы внешних угроз накануне выборов и обвинений местной оппозиции в том, что она получает помощь не только от стран Запада, но и от России. Оппозиция, разумеется, отрицает какую-либо связь с ЧВКшниками. Как представляется, это сугубо предвыборная история и после голосования постепенно сойдет на нет. Ложечки могут найтись, но осадочек останется.

– Кого именно задержал спецназ КГБ Белоруссии?

– Данные достаточно противоречивы. В КГБ Белоруссии утверждают, что задержанные (как минимум, некоторые) работают в пресловутой ЧВК «Вагнер». С другой стороны, есть данные, что эти из ЧВК или ЧВОК «МАР», которая формально была закрыта в 2018-м году (что подтвердил ее бывший руководитель Марущенко), но которая, тем не менее, заключила контракт (!) с Национальной Нефтяной Корпорацией Ливии на охрану инфраструктуры нефтяного порта Зувара на территории, контролируемой ПНС Ливии. Выехать они должны были через Турцию, что частично подтверждается показаниями задержанных и фотографиями их авиабилетов. Подписавший с ННК ПНС Ливии контракт от имени ЧВОК «МАР» — также среди задержанных в Белоруссии.

По версии КГБ Белоруссии, часть задержанных утверждают, что они ехали в другие страны, а не только в Турцию, упоминая в том числе и Венесуэлу. Военкор Пегов утверждает, что, по его информации, некоторые из сотрудников действительно собирались в Венесуэлу, где работают и белорусские спецы из КГБ и МВД.

Если смотреть биографии задержанных, то это, как правило, бывшие российские или украинские силовики, часть из которых воевала на Донбассе на стороне армий ЛДНР. Среди них нет большого кол-ва специалистов по тайным и диверсионным операциям. Это, скорее, люди, специализирующиеся на обычных боевых действиях, которых легко представить в окопе или на охране блокпостов/объектов, но трудно представить в роли «тайного спецназа, свергающего президентов», на что намекает КГБ. Помимо билетов в Турцию, у задержанных были суданские деньги, а также отсутствовало какое-либо оружие, взрывчатка, спецсредства или какие-либо бумаги, которые указывали на то, что они планировали какую-то специальную операцию на территорию Белоруссии.

– На основании чего же их тогда обвиняют?

– КГБ Белоруссии обвиняет их по сугубо косвенным признакам:

Одеты в идентичную одежду в стиле «милитари».

Вели себя не как обычные туристы, не бухали, не развлекались.

Старший группы координировал их действия через WatsApp.

Координация группы осуществлялась по военному расписанию.

После задержания КГБ Белоруссии выявил расхождения в показаниях.

В целом же, их обвиняют в том, что они использовали поездку в Турцию как прикрытие для реализации других целей. Поэтому сначала их обвинили в терроризме, потом поменяли обвинение на «подготовку организации массовых беспорядков». При этом пока вообще не представлено свидетельств того, что они имели какие-то не декларируемые цели на территории Белоруссии. Не найдено каких-то материальных улик их недобрых намерений по отношению к Лукашенко или белорусскому государству.

На текущий момент обвинения строятся на сугубо косвенных признаках, где вина ЧВКшников состоит в том, что они …вели себя подозрительно, да и выглядят подозрительно! А как еще должны выглядеть люди, зарабатывающие войной или охраной объектов в горячих точках? Достаточно посмотреть на видео из ЦАР, Судана, Ливии и других стран, чтобы оценить, что это за люди и в каких условиях они работают. Естественно, что они выглядят и ведут себя не как обычные гражданские лица. С другой стороны, «специалисты по смене режимов», наоборот, ведут себя совсем по-другому, стремясь слиться с обществом атакуемой страны, чтобы не вызывать подозрений до момента нанесения удара. Разумеется, они ведут себя не так, как вели себя ЧВКшники.

– Откуда КГБ Белоруссии получил информацию о группе ЧВКшников в Минске?

– На текущий момент есть следующие версии:

Информацию КГБ Белоруссии передали сотрудники СБУ, а те в свою очередь действовали по наводке АНБ США в рамках спецоперации направленной на подрыв российско-белорусских отношений;

Информацию КГБ слили конкуренты ЧВОК «МАР», которые не были заинтересованы в том, чтобы они работали в Ливии на стороне сил, противостоящих Хафтару;

Информацию КГБ слили из России, чтобы помешать реализации сценарии пленения сотрудников ЧВОК «МАР» в Ливии и организации провокации, где их бы выдавали за ЧВК «Вагнер»;

Информацию КГБ слили китайцы, в рамках конкурентной борьбы на рынке охранных структур в Африке;

Никто информацию КГБ не сливал. Там и без этого прекрасно знали и знают, кто и куда проезжает через Белоруссию, и этих людей просто использовали в политических целях.

Тут вопросов пока что больше чем ответов.

– Могла ли оппозиция нанять ЧВК для поддержки борьбы против Лукашенко?

– Несмотря на эти обвинения в адрес оппозиции, это выглядит маловероятным. Тихановская, как главный оппонент Лукашенко на выборах, открыто говорит, что она против Союзного Государства, один из ее доверенных лиц открыто расхваливает Гитлера, а на ее митингах нетрудно заметить флаги «змагаров». Крайне маловероятно, что в России такому кандидату будут продавать услуги ЧВК, особенно учитывая очевидный фактор, что, несмотря на отсутствие правого регулирования рынка ЧВК вследствие отсутствия закона о ЧВК, спецслужбы РФ имеют хорошее представление о том, кто и куда едет работать за границу. И шаг за определенные флажки очень быстро приведет к тому, что такая работа в серой зоне скоропостижно закончится. Несмотря на название «рынок ЧВК», это сфера далека от идеалов «свободного рынка».

Главный минус этих обвинений в том, что до сих пор нет каких-либо бумажных или фактических доказательств, указывающих на связь задержанных с кем-либо из оппозиции, которая сейчас усиленно публично отрицает наличие таких связей, называя эти обвинения фейком со стороны Лукашенко.

Можно предположить, что у КГБ Белоруссии есть какие-то улики, которые придерживаются до последних дней перед выборами. Но пока что ничего крамольного КГБ не предъявляют.

– Почему Лукашенко сопровождает задержание ЧВКшников обвинениями в адрес России?

– С одной стороны, это связано с тем, что за последние пару лет отношения Москвы и Минска осложнились, так как Москва хочет более тесной интеграции в рамках Союзного Государства, а Лукашенко пытается сохранить статус-кво, идя на уступки в мелочах, но не уступая в главном (вопросах валюты, унификации законодательства, тесной оборонной интеграции). Он продолжает стратегию многовекторной политики Белоруссии в политических и экономических вопросах. С этим связывают и то, что это первые выборы, где Лукашенко не получает прямой поддержки со стороны России, на чем и строит свою стратегию белорусская оппозиция.

Обвиняя Запад в подготовке майданов, а Россию в поддержке оппозиции, Лукашенко стремится показать себя главным хранителем белорусской государственности, рассчитывая на то, что после выборов и его возможной победы на них, России все равно деваться будет некуда, и Москва с Минском как-нибудь договорятся, заиграв истории с «Белгазпромбанком» и ЧВКшниками. В этом случае, Лукашенко может сохранить не только власть, но и возможность продолжать прежнюю политику лавирования между Россией и Западом, даже если это и не нравится Москве. Попутно это еще один повод показать Западу, что Лукашенко не зависит от Москвы и может действовать автономно, дабы избегать более серьезных экономических санкций, угроза которых постоянно висит над Белоруссией, и которые для нее более болезненны, нежели для той же России.

По сути, Лукашенко поднял ставки, так как при обычных действиях, возник не иллюзорный вариант проиграть жене блогера Тихановского, которая аккумулирует протестные настроения в Белоруссии, пользуясь текущими экономическими проблемами, последствиями коронавирусной истории и общей усталостью от длительного правления Лукашенко.

– Как будет действовать Москва в этих условиях?

– Официально будет придерживаться позиции невмешательства в белорусские выборы, не выражая открытой поддержки Лукашенко или его оппонентам, опираясь на тезис, «выбирать должны сами белорусы».

В случае с вопросом, где Лукашенко заступил за флажки, возможны более активные действия, как, например, создание трудностей на границе с Белоруссией, где уже образовались очереди в связи с усиленным досмотром и проверкой паспортом. Это легкий сигнал для Минска, что политические игры — это, конечно, хорошо, но определенные края все же нужно видеть.

История с ЧВК уже нанесла ущерб российско-белорусским отношениям, «спалила» один из каналов транспортировки ЧВК из РФ в третьи страны и т.д. Очевидно, что определенные последствия будут иметь место и после возможной победы Лукашенко на выборах.

Серьезное вмешательство Москвы возможно лишь в случае, если в самой Белоруссии после выборов начнутся акции протеста оппозиции с целью захвата власти через улицу после того, как выборы будут «признаны нелегитимными». Очевидно, что легитимными для оппозиции будут лишь те выборы, где Лукашенко — не президент. Соответственно, возникнет риск реализации в Белоруссии украинских сценариев со всеми вытекающими последствиями. Не реагировать в условиях текущего конфликта с США и НАТО Россия вряд ли сможет.

– Насколько реальна угроза выдачи бойцов ЧВК киевскому режиму?

– Полагаю, что их освободят после выборов, ограничившись формальными обвинениями, с запретом последующих приездов в Белоруссию. Вариант с выдачей этих лиц на Украину, особенно после заявленной официальной позиции Кремля, будет выглядеть как откровенно враждебный шаг и станет катастрофой для российско-белорусских отношений и своеобразной точкой невозврата. Это также разрушит стратегию лавирования между Россией и Западом, которой придерживается Лукашенко, поэтому такой сценарий выглядит маловероятным.

От МИД РФ и других гос.структур ожидаю серьезной работы по недопущению реализации такого сценария.

https://asd.news/articles/v-mire/nakanune-belorusskogo-maydana/ – цинк

PS. Вчера МИД РФ потребовал от вызванного посла Белоруссии в России освободить задержанных ЧВКшников и снять с них обвинения, так как по мнению МВД РФ, задержание произошло под надуманным предлогом.

В сегодняшнем выступлении Лукашенко снова заявил, что версия о проезде ЧВК через Белоруссию это прикрытие и на самом деле их отправили в Белоруссии "дав команду ждать".

Кроме того, Лукашенко заявил, что на юг Белоруссии отправлена еще одна группа.

Каких-либо улик на этот счет снова представлено не было.

Фрагмент выступления Лукашенко посвященный вопросу с ЧВК.

До завершения выборов в Белоруссии это вряд ли закончится.

Уверен, что мы пока что видим далеко не всю картину целиком, а лишь некоторые ее фрагменты.