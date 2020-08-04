 

В Казани потребовали закрыть проработавшую пять дней парковку для женщин

04.08.2020, 20:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиВ Казани перед Центральным универмагом появилась первая в РФ автопарковка для женщин, сообщил начальник отдела по развитию и работе с арендаторами ТЦ «ЦУМ» Михаил Шутов. Между тем, парковку уже потребовали закрыть из-за того, что она не соответствует требованиям ГОСТа. Парковка проработала всего пять дней.

Шутов сообщил изданию «БИЗНЕС Online», что парковку открыли для удобства женщин. «Им легче парковаться, открывать двери без боязни случайно повредить чужой автомобиль, контролировать выход из машины и местонахождение детей», – отметил он.

По его словам, наибольший поток посетителей магазина – женщины. В связи с этим и возникла идея сделать для автолюбительниц более удобную площадку. Если стандартное машино-место составляет 2,5 м, то на женской парковке его размеры больше – 4,4 метра. Парковка состояла из десяти мест. 

Между тем, как сообщил начальник ГИБДД Казани Игорь Новиков, в адрес руководства магазина направлено представление срочно вернуть парковочной разметке образцовый вид.

«Мы, как контрольно-надзорный орган, должны требовать соблюдения ГОСТов в области безопасности дорожного движения, и ГОСТ Р 52289-2019 прописывает организацию парковочного пространства. Парковка – это территория общего пользования, она должна соответствовать данному ГОСТу», – сказал он, добавив, что в случае неисполнения предписания ЦУМ получит серьезный штраф.

Ранее сообщалось, что больше всего раздражают водителей в РФ бездумная парковка, несоблюдение рядности и «игра в шашки».





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