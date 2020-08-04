Власти Ливана заявили, что в Бейруте взорвался склад конфискованной взрывчатки

04.08.2020, 20:45, Новости дня

В порту Бейрута взорвался склад, на котором хранились конфискованные взрывчатые вещества. Об этом пишет государственное информагентство NNA со ссылкой на руководителя Главного управления общей безопасности Ливана Аббаса Ибрагима.

По его словам, конфискованную взрывчатку на этом складе хранили в течение многих лет.

Других деталей в сообщении не приводится.

Мощный взрыв в порту Бейрута произошел вечером 4 августа. В результате практически во всех зданиях в центре города выбило стекла. Ливанские СМИ сообщали о сотнях раненых. Известно как минимум о 10 погибших. Официально число жертв и пострадавших пока не называлось.