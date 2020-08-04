 

Юная звезда “Закрытой школы” Луиза-Габриэла Бровина рассказала о зависти и отсутствии друзей

04.08.2020, 20:43, Разное

Луиза-Габриэла впервые попала на съемочную площадку в раннем
детстве. Ее кинодебют состоялся в 2009 году в сериале “Катя: Военная история”. Первое
время родители не хотели погружать наследницу в киноиндустрию, однако, увидев,
как она радуется, попадая на площадку, сдались.

Сегодня Луиза-Габриэла Бровина – опытная артистка. В
профессиональной копилке 17-летней девушки 35 кинопроектов и популярный аккаунт
в соцсети “Тик-Ток”, который приносит доход.

Между тем, по словам Бровиной, за успех ей приходится
платить. Луиза-Габриэла не доверяет людям. Артистка много раз сталкивалась с предательством.

Ранее звезду сериала “Закрытая школа” окружали люди, которых
она считала друзьями. Со временем Луиза-Габриэла начала осознавать, что многие
общаются с ней только из-за того, что она известна. Бровина пожаловалась, что
такие псевдоприятели в ее жизни возникают довольно часто. С возрастом она
научилась их сразу распознавать.

Актриса старается не открывать душу малознакомым людям.
Секретами девушка делится только с мамой. В ровесниках Бровина не уверена.

Часто юной артистке приходится сталкиваться с завистью. По
словам Луизы, в кинобизнесе это уже своеобразная норма. К недоброжелателям
звезда привыкла. “Мне кажется, люди несчастны, если умудряются думать:
“Почему она, а не я”, – поведала артистка.





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