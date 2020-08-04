Юная звезда “Закрытой школы” Луиза-Габриэла Бровина рассказала о зависти и отсутствии друзей

04.08.2020, 20:43, Разное

Луиза-Габриэла впервые попала на съемочную площадку в раннем

детстве. Ее кинодебют состоялся в 2009 году в сериале “Катя: Военная история”. Первое

время родители не хотели погружать наследницу в киноиндустрию, однако, увидев,

как она радуется, попадая на площадку, сдались.

Сегодня Луиза-Габриэла Бровина – опытная артистка. В

профессиональной копилке 17-летней девушки 35 кинопроектов и популярный аккаунт

в соцсети “Тик-Ток”, который приносит доход.

Между тем, по словам Бровиной, за успех ей приходится

платить. Луиза-Габриэла не доверяет людям. Артистка много раз сталкивалась с предательством.

Ранее звезду сериала “Закрытая школа” окружали люди, которых

она считала друзьями. Со временем Луиза-Габриэла начала осознавать, что многие

общаются с ней только из-за того, что она известна. Бровина пожаловалась, что

такие псевдоприятели в ее жизни возникают довольно часто. С возрастом она

научилась их сразу распознавать.

Актриса старается не открывать душу малознакомым людям.

Секретами девушка делится только с мамой. В ровесниках Бровина не уверена.

Часто юной артистке приходится сталкиваться с завистью. По

словам Луизы, в кинобизнесе это уже своеобразная норма. К недоброжелателям

звезда привыкла. “Мне кажется, люди несчастны, если умудряются думать:

“Почему она, а не я”, – поведала артистка.