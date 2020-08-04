Мнение: Очевидность по-лукашенковски

04.08.2020, 20:40, Разное

Александр Лукашенко обратился к народу. И расставил все точки над И в истории задержания под Минском 33 россиян. «Попытка организовать бойню в центре Минска очевидна» – заявил президент Беларуси. Мол, они приехали в Беларусь намеренно и наблюдали в Минске за происходящим в ходе президентской предвыборной кампании. В третьи страны они уезжать не собирались:

– Это очень опасный и сильный сигнал. Это все вранье — про Стамбул, Венесуэлу, Африку и Ливию. Люди были направлены специально в Беларусь, они дали показания. Не слушайте этого вранья, которое никому не нужно. Они рассказали все….

Лукашенко раскритиковал всех, кто пытается влиять на внутреннюю жизнь Беларуси из-за рубежа. «Не подбрасывайте здесь ядерного оружия!», — потребовал президент, отметив, что в стране решили отработать новые технологии «цветных революций». И пообещал: «Этого в Беларуси не будет!».

Но вот что интересно, в том же самом обращении к народу Лукашенко подчеркнул:

– Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже, несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно….

Странные заявления. Как могут сочетаться «партнерские отношения» и «попытка организовать бойню в центре Минска»? Или Лукашенко намекнул, что россиян в Минск заслала не Россия, а какая-то «третья сила»? Может, это Навальный нанял «организаторов бойни»? Или СБУ?

Фотографии отсюда