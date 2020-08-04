«Новая этика» — для всех красная тряпка сейчас

04.08.2020, 20:35, Разное

Психолог Зара Арутюнян — о домогательствах, проблемах трансгендеров, институте репутаций и радикальной непримиримости.

КАРТОЧКА ЭКСПЕРТА

Зара Арутюнян — психолог, социолог, психотерапевт. Консультирует людей с депрессией и суицидальными наклонностями, неизлечимо больных людей и их близких.

— Начнем с очевидного. Много ли прибавилось работы за последнее время?

— Ну да. Конечно, ковид не перешиб самую большую идеологическую войну вокруг Крыма в 2014 году, но сильно приблизился, поскольку и здесь были ковид-шизофреники и ковид-диссиденты, и тоже случилось колоссальное разделение, что по семьям, что по дружбам. Это был массовый психоз, и я работала, ну примерно, как врач в «красной зоне», потому что паника, страхи, обострение всех тревожных расстройств были страшные. И это еще не закончено. Ковид будет менять наше психическое состояние еще долго.

— Но вроде вирус отступает?

— Есть хорошая шутка про то, что пандемия, как карьера Валерия Леонтьева, вроде не закончилась, но никого уже не интересует. Психика продолжает реагировать, у людей много непонятностей: выходить — не выходить, что там с бабушкой — убьем старушку или не убьем…

— Что вы советуете — выходить или не выходить?

— Я советую вначале немножко устаканиться психологически. Человеку, который боится ковида, сказать: «Выйди из дома» — плохая рекомендация. Ему будет страшно, и его невротические реакции усугубятся. Надо как-то разложить эту историю, принять взвешенное решение, понять чего больше — страхов или желания вернуться к нормальной жизни.

— Можно ли нашу жизнь, в которой каждый день запрещают, убивают, сажают, назвать нормальной? И поводы сажать все абсурднее. Совсем недавно прошла акция в защиту Юлии Цветковой, которой грозит 6 лет за рисунки с обнаженными частями тела.

— Вот тут я прямо плачу. Не знаю, куда пошла Россия, точнее, и я, и вы знаем, куда она пошла, если за изображение вагины у нас сажают людей.

Юлия Цветкова по видеосвязи. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

— Но ей инкриминируют то, что она этому учила детей в своей студии.

— Рисовать обнаженное тело учили своих учеников многие великие художники. Я работала в школе много лет, все время ходила под статьей ЛГБТ-пропаганды. А я просто всегда была за секс-просвет. Если вы посмотрите цифры по первенству ранних абортов, то будете рыдать. Если посмотрите на цифры смертности от ВИЧ в России, то увидите — это настоящая пандемия.

ВОЗ давно об этом заявляет, а у нас запретили говорить детям про презервативы.

Я покупала их за свои деньги и раздавала детям. Я говорила о том, что в мире есть люди, которые любят людей своего пола. Источником нашего сексуального образования был медицинский справочник, нынешние дети сразу открывают «Гугл». Они пишут «презерватив», и им вываливается столько настоящей порнухи, что мама дорогая!

— В тех медицинских справочниках, про которые вы вспомнили, говорилось, что любовь к противоположному полу — это сексуальное отклонение, и оно подлежало уголовному наказанию. Все-таки в этом смысле наше общество несколько гуманизировалось.

— Только в узком кругу продвинутой интеллигенции есть такое вот шатание. Даже прогрессивную Ксению Ларину сильно поранил отход от гендерных стереотипов, если она так агрессивно заступилась за право мужчин ухаживать за женщиной против ее воли:

«Когда же закончится этот бунт… (термин запрещен Роспотребнадзором)».

— Мне кажется, что она имела в виду агрессивность этого бунта, безудержное навязывание своих ценностей со стороны феминистского сообщества.

— Есть такое упражнение в моей профессии — анализ речи клиента/пациента. Даже если человек сказал то, что не хотел сказать, под его текстом кроется гораздо больше, чем он думает. Потому что слово «бунт» означает, что приличные женщины не бунтуют, потому что приличные женщины терпимые, неагрессивные, манипулятивные. Да, раздражение там есть, безусловно, ей не нравится эта повестка, многим она не нравится.

— Скорее, не сама повестка, а то, что требование толерантности стало радикально непримиримым. Это и вызывает сопротивление.

— История про права, она всегда агрессивна. Если кто-то из недовольных покопается в том, что делали суфражистки в Лондоне в начале XX века, то убедится — они тоже так себя вели: и орали, и скандалили, выглядели от-вра-ти-тель-но. Но вот то, что сегодня Ксения Ларина получила образование, имеет работу, — несомненно, на плечах тех агрессивных женщин. Ни один гражданин добровольно не сдавал свои статусы. И пока мы будем не агрессивны, ни Владимир Владимирович, ни кто другой власть отдавать не соберутся.

Власть не отдают, власть берут — это написано на скрижалях всех борцов за свободу и за права.

— Как быть с теми, кого переезжают колеса этой борьбы? Кого выгоняют из университетов за другое мнение, стирают имена, запрещают книги. Американские либералы в своем открытом письме уже призвали к уважению разных точек зрения.

— Да, я понимаю это беспокойство.

— И что делать? Не высказываться?

— Высказываться. Любой поступок взрослого человека всегда имеет последствия. То же самое выходить на пикеты — ты понимаешь, что тебя сломают. Но мы-то выходим.

Пикеты в поддержку Юлии Цветковой. Фото: Светлана Виданова / «Новая»

— Но иногда люди просто роняют неосторожное слово и за это получают реальные наказания.

— Пока мы здесь живем в отсутствие статьи в Уголовном кодексе о харассменте, у нас реальное наказание — потеря репутации. И в этом смысле, конечно, моя репутация состоит из моих слов и поступков, за которые надо отвечать.

— Да, но сейчас людей осуждают за поступки, совершенные тогда, когда настойчивое ухаживание не классифицировалось как преступление. То есть сегодня судят за вчерашнее.

— Это правда. Но у меня есть один очень жесткий аргумент, очень чувствительный для многих, но весьма схожий. Офицеров СС судили по законам, которых не было, когда они служили. Они все работали согласно законам Третьего рейха, но были посажены спустя годы. И этот процесс не прекратится, пока последний не умрет.

— Их преступления имели фактические подтверждения, а в случае сексуальных домогательств действует слово против слова.

— Там тоже были слова выживших узников концлагерей, и это были слова, подтвердившиеся фактами. А во многих сексуальных преступлениях вообще нет фактуры. Женщины пока не ходят по городу с включенной видеокамерой. Выжившие узники концлагерей говорили, и им поверили. Против Ванштейна выходят 80 актрис, и кто-то говорит о том, что запороли классного парня! Если бы мы тогда говорили: «Мало ли что говорят эти тощие евреи, они просто с ума сошли», мы бы сейчас не считали, что плохие деяния должны быть наказаны, когда бы они ни совершались.

— Хорошо бы добавить — кем бы они ни совершались. Сенатор Слуцкий как был во власти, так и остался, несмотря на диктофонные подтверждения приставаний. Никакие новые веяния на таких не распространяются.

— Это не новые веяния! Когда профессор со своими аспирантками спал, и они защищали диссертации через это место, мы всегда знали, что это плохо.

— А аспиранток, которые шли на это, каким образом можно квалифицировать?

— Я знаю этот козырной туз, тогда вернусь в свое студенчество. У нас был академик, преподававший три предмета. Старый омерзительный бабник. Когда я пришла к нему на экзамен, он мне — я билет не открыла — сразу поставил двойку: «Идите, приедете ко мне на пересдачу». Я отличница, звезда университета, выхожу такая обалдевшая и думаю: что это было? Мне говорят: «Господи, ну это же Брутяк. Поедешь в академию, он немножко тебе сиськи помацает и получишь свою пятерку». Я остолбенела: «Чего?!» Мне говорят: «Ну как хочешь. Если тебе надо «пять», то приедешь, если нормально «три», то получаешь на пересдаче в универе». Я сказала: «Мне нормально «три». Закончила университет, подаю документы в аспирантуру. Мне звонит моя научная руководительница: «Зара, почему ты мне не сказала, что у тебя три тройки? В дипломе!» Отвечаю: «Посмотрите, чьи тройки». Она посмотрела и говорит: «Ну ладно, все понятно».

— Я же про это и говорю: всегда есть выбор — поехать или не поехать в академию.

— Нет, выбор есть не у всех. Сейчас объясню. Я была привилегированным ребенком, росла в семье интеллигентной, очень уважаемой, и мое будущее от этой тройки не зависело. У меня была бы прекрасная карьера в любом случае. Но если бы я приехала из, извините, Усть-Жопинска в столицу, у меня был бы выбор: или я возвращаюсь доить коров, или иду в его кабинет, он мацает мои сиськи, и я попадаю в аспирантуру… Это мнимый выбор, его нет.

В умирающей РФ это часто цена карьеры, да просто жизни. И это надо хорошо понимать.

— Ну все-таки не вся РФ умирает, некоторая часть даже модернизируется согласно новой этике.

— Вот эта «новая этика», она для всех красная тряпка сейчас. Это не новая этика, это старая этика. Все знали, что это вот говнюки, домогаторы, но молчали, поскольку не было социальных механизмов контроля. Сейчас просто женщины заговорили. И мужчины, к счастью, заговорили. И когда-нибудь членов одной известной партии во главе с ее лидером будут рвать на куски за то, что они делали с 14-летними парнями из детдома, которых ротами свозили в баню для их услады.

Зло должно быть наказано, и это есть в человеческой природе.

— К вопросу о человеческой природе. Один из недавних скандалов связан с активисткой, задержанной во время одиночного пикета против поправок в семейный кодекс, ограничивающих права однополых пар и трансгендеров. Она должна отбывать арест в мужском спецприемнике, так как не успела сменить документы. Эта ситуация привлекла внимание к проблеме трансгендеров, но существует ли такая проблема, или она столь крошечная, что не заслуживает широкого общественного внимания?

— Проблема есть, она большая, но для узкого круга, так же как проблема наркопотребителей, больных СПИДом, женщин, которых бьют… Конечно, по масштабу ее не сравнить с огромной проблемой бедных, но вопрос в том, как мы на это смотрим.

Символ трансгендерности на протестах в США. Фото: Reuters

— Госдума на это смотрит известным способом: собирается принять закон, запрещающий трансгендерам жить по новому полу, жениться и выдвигает требование везде предъявлять свидетельство о рождении. Это ли не нарушение прав человека?

— Это откровенное нарушение прав человека. Создание семьи — базовое человеческое право. Во всех этих вопросах статистика весьма-весьма непрозрачная, но говорят, что от 1,5 до 3% популяции — люди со сложной генденрной идентичностью.

— Что лежит в основе желания сменить пол?

— Никогда не говорите «изменение пола», вот это прямо запрещенный прием. Переход — по-русски, транзишн — по-английски. Могу рассказать, когда к нему решают прибегнуть. Есть случаи, безусловно, гормональные: человеку при рождении приписали не тот пол. Ну это такая сложная акушерская проблема — если до полусантиметра, то записываем, что это девочка, если от сантиметра, записываем, что это мальчик. В этом промежутке между полсантиметра и сантиметром — там просто серая зона, и акушер записывает пол, как ему нравится. Есть потрясающая книга, называется «Средний пол». Греческий автор рассказывает свою судьбу, судьбу человека с неправильно распознанным полом. У всех народов всегда был так называемый «третий пол» — люди, которые не мужчины и не женщины. У американских индейцев это называлось «двудушные люди» — у них душа и мужчины, и женщины. Яркий пример андрогинного человека Тильда Суинтон, знаете такую актрису?

Тильда Суинтон. Фото: EPA

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