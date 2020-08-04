Мнение: Коронавирус вызвал на Украине эпидемию безрассудства и смуты

04.08.2020, 20:30, Разное

Целая серия и трагических, и курьезных событий произошла в последние дни на Украине – от террористических актов до захвата пассажирами поездов. Фигурантами этих происшествий были даже органы государственной власти. При ближайшем рассмотрении легко убедиться, что происходящие на Украине происшествия прямо связаны с пандемией коронавируса. А точнее, с ее социальными последствиями.

Эпидемия коронавируса на Украине мягко скатывается в коллективное безумие и общую апатию. Для этого достаточно внимательно вспомнить события последних двух недель.

Поезд, стой! Раз, два!

Начнём с текущих событий. Внеочередная сессия Тернопольского горсовета отказалась подчиняться Киеву в вопросе ужесточения карантина. Дело в том, что буквально накануне на Украине завершился очередной этап карантина и начался новый (до 31 августа). В это время, в зависимости от динамики регистрации COVID-19 в каждой области, украинские регионы отнесли к одной из 4 зон: зелёной, жёлтой, оранжевой и красной – в зависимости от количества заболевших и их прироста. Тернополю не повезло, он попал в красную зону (ограничения на работу ТРЦ, общепита, учебных заведений, транспорта). Но местная власть бунтует. Мэр города фактически потребовал от областной комиссии по ЧС не останавливать областное и межобластное автобусное сообщение, а от Киева – не отменять пассажирские поезда. Аналогичные решения приняли также власти Луцка и Львова.

По сути это чистой воды сепаратизм. В своё время киевский медиакласс обосновывал войну на Донбассе через унитарность украинского государства. А сепаратизм в таком случае – любое неподчинение требованиям центральной власти в границах её компетенции. В данном случае – в вопросах борьбы с эпидемиями и ЧС. Ровно таким же сепаратизмом были, конечно, и заявления горсоветов западной Украины о неподчинении центральной власти в 2013 и 2004 гг. Но, как видим, унитарность и её нарушение имеют региональную специфику. «Все животные равны, но некоторые равнее».

Бунтует не только власть, и местные жители. По сути в ночь на 3 августа в той же Тернопольской области состоялся незарегистрированный теракт. Отнесение области к красной зоне означает, что в Тернополе не могут останавливаться поезда. «О том, что поезд не будет останавливаться в Тернополе, мы узнали от проводницы при посадке в вагон. Начальник поезда извинился и предложил выходить в час ночи в Хмельницком или в 4 утра во Львове… Почему нас как преступников этапируют заблокированными в поезде без права и возможности добраться до родного города?».

В итоге начальник поезда уступил требованиям 85 пассажиров и остановил поезд в городе.

И тут надо бы определиться: либо пассажиры – группа захвативших поезд террористов, либо начальник поезда совершил должностное преступление? Не угадали. Это – одна из претензий тернопольской власти Киеву в обращении мэра города к центральной власти: «Не гневите людей. Тернополяне не на словах готовы стоять за свои конституционные права и свободы».

Эпидемия терактов

Это лишь верхушка коллективного безумия. Напомним, за последние 2 недели на Украине зафиксировано 3 случая захвата заложников: в Луцке, в Полтаве («полтавский Рэмбо» был в бегах больше недели, ликвидирован) и, наконец, в Киеве.

Последний – пока самый комичный, если такое слово тут уместно. Молодой узбек взял в заложницы сотрудницу банка в бизнес-центре «Леонардо» (район киевской оперы). Потребовал 40 тысяч… гривен. Угрожал рюкзаком с, якобы, бомбой, который привязал к ноге.

Украинские силовики даже не удосужились провести эвакуацию и выставить оцепление. Журналисты свободно заходили в отделение банка и задавали террористу вопросы. Собственно, во время этого общения террориста и взяли. Судя по соцсетям (убить всех президентов, чиновников, судей, королеву Елизавету и неверных) – полноправный клиент психиатрической клиники.

Однако до поры подбные безумцы не шли дальше соцсетей. Спусковым крючком стал захват заложников в Луцке, во время которого президент Украины Владимир Зеленский зачем-то согласился на требования террориста и опубликовал видео с призывом, который ему продиктовал террорист. Итог: ещё два захвата менее чем за полмесяца. И ещё Бог знает сколько в будущем.

Хорошо, если все они будут приходить с муляжами бомб, выдвигать какие-то смешные требования, а вся история от захвата до упаковки в автозак будет занимать лишь пару часов. «Уважаемые посетители бизнес-центра, не отвлекайтесь от работы, у нас тут спецоперация». А если нет? На Украине за всю её недолгую историю было меньше захватов заложников, чем летом 2020 года.

Ящик Пандоры

Похоже, практически никто на Украине не понимает, что тернопольский мэр сегодня – ровно такой же террорист. Его предшественник, мэр Черкасс, игнорировал требования Киева в отношении карантинных мер – но на фоне их ослабления. С ним тогда просто не захотели возиться. Сегодня то же самое происходит уже на фоне их ужесточения: «красная зона» – это новый простой бизнеса, минус прибыль, минус зарплаты, минус налоги в бюджет. Заставить людей пройти такое снова можно только силой.

Примеру Тернополя начнут следовать остальные области из «красной зоны» – точно так же, как психически неуравновешенные украинцы побежали копировать луцкого террориста Кривоша. Скажем, мэр Луцка (город также попал в «красную зону») не идёт на явный конфликт, но саботирует само решение юридическими методами: «Если центральная власть хочет работать по закону – пусть вводит чрезвычайное положение и только тогда останавливает транспорт, закрывает заведения и принимает другие ограничения».

Мэр Тернополя ссылается на плачевную экономическую ситуацию: «Мы из городского бюджета уже от начала карантина потеряли 100 млн грн [бюджет на 2020 год за минусом трансфертов из госбюджета – 1,75 млрд грн]. А государство никоим образом не помогло городу… Это недопустимо, чтобы люди были лишены конституционного права работать».

И это ещё неплохой результат, ведь украинская экономика за II квартал просела на 11%. В США и Европе больше? Да, но они падали, а Украина и так была на дне и эти 11% – вгрызание в дно.

«У людей попросту нет денег, что сдерживает рост цен. То же самое по курсу. Даже если скажут, что завтра доллар будет по 50, украинцы не выстроятся в очереди у обменников, потому что доллары покупать просто не за что», – поясняет не самые впечатляющие итоги карантина экономист Виктор Скаршевский. Его коллега Алексей Кущ уточняет, что Украина вошла в кризис ещё в прошлом году, поэтому сегодня и нет впечатляющего пике: просто плавно легли на дно. То, что это действительно дно, показывает импорт (-27,5% за полгода). Просели поставки автомобилей, бытовой техники.

Безденежье видно и по показателю средней зарплаты: в апреле она упала до 10430 грн (357 долларов, что на 37 долларов меньше, чем в марте) и только-только вернулась на докарантинный уровень. И снова запреты? Кубышки большинства украинцев за эти месяцы иссякли.

Команда Зеленского сегодня буквально в половине шага от массового неповиновения на всех уровнях: доведённый до отчаяния безденежьем «полтавский Рэмбо» пытается угнать автомобиль, а мэр города оправдывает «захват» поезда пассажирами, да ещё и требует центральную власть отступиться.

Если вторая волна COVID-19 действительно придёт, то Зеленский может её не пережить – сметут.