 

Надя Дорофеева прокомментировала слухи о своей беременности

04.08.2020, 20:30, Разное

Надя Дорофеева в программе «Зірковий шлях» на телеканале Украина прокомментировала слухи о своей беременности. Именно эта версия стала наиболее обсуждаемой из причин распада популярного коллектива «Время и Стекло».
Певица призналась, она и вправду хочет отдохнуть, однако это никак не связанно с рождением ребенка, а за период карантина у исполнительницы даже появился «легонький пресс». Многие поклонники Дорофеевой очень обрадовались этим словам, поскольку опасались остаться без новых песен и концертов из-за беременности артистки. В данное время идет подготовка к прощальному туру группы «Время и Стекло», специально для которого был выпущен клип на песню «Last Dance». Из-за пандемии коллектив был вынужден отменить около 50 концертов.

Дорофеева призналась, закрытие проекта трудно далось артистам, однако они и дальше будут удивлять фанатов. По словам Позитива, им нужны новые начинания для «интересных всплесков».





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