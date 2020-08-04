 

Сосо Павлиашвили оберегает дочерей от современной музыки: Это унизительно

04.08.2020, 20:23, Разное

Сосо Павлиашвили отметил, что его песни несут лишь добро, имеют глубокий смысл. Но сейчас такая музыка никому не нужна. По мнению артиста, у молодого поколения совсем другие ценности.

Певца раздражает, что многие молодые исполнители относятся неуважительно к девушкам. Например, почти в каждом треке рэперов звучат слова “телки”, “чиксы”, а то и хуже. “Это неуважительно и унизительно”, – сказал Павлиашвили.

Артист считает, что родители, разрешая детям слушать такую музыку, приучают их к грубому поведению и дают понять, что неуважительные обращения к женщинам – это нормально.

Также Сосо признался, что вдохновляется благодаря Богу. Песня “Помолимся за родителей” артисту приснилась. Эту композицию многие радиостанции отказывались ставить в эфир, но она все равно стала хитом.

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Публикация от Сосо Павлиашвили (@soso_pavliashvili_official) 3 Авг 2020 в 2:24 PDT

Сейчас Павлиашвили работает над новым альбом. Релиз пластинки должен был уже состояться, но пандемия коронавируса изменила планы певца. Теперь сборник новых песен будет доступен для прослушивания лишь к Новому году. Обложку альбома нарисовала старшая дочь Сосо.





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