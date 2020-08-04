 

Шестилетний сын Дитковските и Чадова увлекся экстремальным спортом

04.08.2020, 20:23, Разное

Недавно сыну Агнии Дитковските и Алексея Чадова Федору исполнилось шесть лет. В столь юном возрасте мальчик увлекся экстремальным видом спорта – скейтбордингом. Пока наследник актеров разучивает не столь опасные трюки, но все равно вызывает беспокойство у пользователей Сети.

На днях Дитковските показала видео с тренировки сына. Так, поклонники узнали, что Федор занимается с профессиональным скейтбордистом, поэтому добился хороших результатов. На кадрах видно, что мальчик стоит на доске достаточно уверенно. Съехав с крутого спуска, он направился на возвышенность, которую с успехом преодолел.

Тренер громко поаплодировал юному спортсмену. Вероятно, таким образом профессионал высоко оценил способности Федора. Агния также восхитилась смелостью сына, но сама, как она призналась, не будет вставать на скейтборд.

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Публикация от Агния Дитковските (@ditkovskyte) 6 Июн 2020 в 3:14 PDT

Федор решил дать маме возможность попробовать прокатиться на доске, но Агния лишь сказала: “Ну уж нет!”.

Напомним, Агния Дитковските и Алексей Чадов расстались пять лет назад. Супруги решили сохранить дружеские отношения ради общего сына.





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