 

Очевидец рассказал о последствиях взрыва в Бейруте

04.08.2020, 20:23, Разное

Порт, в котором произошел масштабный взрыв, находится в центре Бейрута. Это означает, что удар на себя приняло “сердце города”.

“Масштаб – огромный, жертвы, раненые”, – цитирует “Царьград” очевидца произошедшего. Известно о сотнях раненых. По предварительным данным, число погибших составило по меньшей мере десять человек. Губернатор Бейрутского округа Маруан Абуд сравнил последствия ЧП с результатом ядерной бомбардировки японских городов.





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