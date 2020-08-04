Мнение: Американская выставка в СССР, налог на роботов и рейтинг по расчленениям

04.08.2020, 20:20, Разное

1. Оказывается, у советских людей был шанс лично посмотреть на американскую жизнь, не выезжая в США (турпоездки в капстраны разрешали в СССР очень немногим). В 1959 году Соединённые Штаты и Советский Союз обменялись национальными выставками, которые прошли в Нью-Йорке и Москве. Американская выставка произвела на советское руководство и граждан весьма сильное впечатление (за ссылку спасибо коллеге monetam):

https://ad-informandum.livejournal.com/83422.html

24 июля 1959 года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон в московском парке «Сокольники» открыли первую в истории СССР Американскую национальную выставку. <…>

Под «ответную» американскую выставку в парке «Сокольники» был отведен участок площадью в 41 тыс. кв. метров между 3-ей и 5-ой лучевыми просеками. Здесь изумленные советские граждане, отведав заморской пепси-колы, могли полюбоваться на чудеса американской бытовой техники, невиданное оборудование для предприятий городского и коммунального хозяйства, транспортные средства и многое другое. Кстати, по воспоминаниям очевидцев, американские машины настолько понравились первому секретарю ЦК КПСС, что он прямо на выставке решил развивать отечественный автопром, чтобы перегнать американский и поставлять машины в США.

Среди прочих экспонатов советской публике был представлен дом со всевозможными бытовыми приборами, который, по словам Ричарда Никсона, мог позволить себе любой американец.

«У дома отсутствовала внешняя стена, и была видна вся начинка. Именно устройство быта рядовой американской семьи и поражало посетителей выставки. Многие наши люди в ту пору ещё и с телевизорами толком не познакомились, а тут им показали шикарные холодильники, посудомоечную и стиральную машины, массу всякой прочей полезной бытовой техники, о существовании которой советские граждане не подозревали. Никита Сергеевич стал критиковать увиденное, говорить, что советскому человеку весь этот буржуазный быт чужд, дескать, глупо строить коттедж для каждой семьи, когда можно возвести многоквартирный дом и обеспечить жильём сразу сотни людей».

2. Массовая роботизация России ещё только наклёвывается, а роботов у нас уже хотят обложить налогом:

https://iz.ru/1038879/mariia-perevoshchikova/iskusnyi-intellekt-v-rossii-khotiat-vvesti-podokhodnyi-nalog-na-robotov

В России предлагают ввести налог на роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Предложение поддерживают в Госдуме, Общественной палате и «Деловой России». Предполагается, что налоговые отчисления будут сопоставимы с 13-процентным НДФЛ со средней зарплаты в определенной профессии. Роботов сегодня начинают использовать не только на производствах, но и вместо кассиров, охранников, аналитиков и так далее. В течение 10–15 лет в стране без работы могут остаться 20 млн человек.

С одной стороны, это выглядит разумно – брать с роботов те же налоги, что и с биоработников, и использовать их для переобучения последних.

С другой стороны, роботы всё ещё дороги и непривычны, поэтому введение налогов на них может помешать распространению новых технологий.

3. Вышел рейтинг регионов России по расчленениям. Как и ожидали эксперты, лидером стала Республика Башкортостан:

https://lenta.ru/news/2020/07/31/topiy/

Петербург, про который так часто пишут СМИ, не вошёл даже в десятку лидеров. Наша проблема в том, что Петербург — город творческий, и преступники делают из своих преступлений интересные журналистам детективные драмы.