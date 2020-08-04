 

Семья и советники премьера Ливана пострадали при взрыве в Бейруте

04.08.2020, 20:08, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиСупруга и дочь премьер-министра Ливана Хасана Диаба пострадали в результате мощного взрыва, прогремевшего в порту Бейрута, сообщил телеканал «Аль-Арабия». По информации СМИ, среди получивших травмы также несколько советников главы кабинета.

Кроме того, ущерб нанесен президентскому дворцу Баабда в ливанской столице, передает ТАСС.

Серьезное ранение при взрыве получил и генеральный секретарь ливанской националистической партии «Аль-Катаиб» Назар Наджарьян. Его состояние оценивается как критическое, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Как информирует местное издание Lebanon24, после случившегося Наджарьян впал в кому. Сейчас врачи оказывают ему медицинскую помощь.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Сообщается о сотнях пострадавших и, по последним данным, десяти погибших. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы.

В результате взрыва, по оценке губернатора Бейрута, пострадала половина города, в том числе здания посольства и торгпредства РФ в Ливане.

По информации СМИ, целью атаки, которую приписывают ВВС Израиля, мог стать склад радикального движения «Хезболла». Армия обороны Израиля заявила, что не комментирует сообщения иностранных СМИ о ракетном ударе по порту Бейрута.





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