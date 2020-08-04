Политику России определяет её география?

04.08.2020, 20:02, Новости дня

Для того чтобы понять, в чём заключаются интересы безопасности России, необходимо взглянуть на карту, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. В результате станет очевидным, что для сухопутной державы очень важны выходы в Чёрное море, а также порядок на Ближнем и Среднем Востоке. При этом географическое положение страны позволяет объяснить её зависимость от экспорта нефти и газа, отмечает издание.



Reuters

В 1812 году Россию пытался завоевать французский полководец Наполеон Бонапарт, а в 40-х годах XX века — лидер нацистской Германии Адольф Гитлер, пишет Deutsche Wirtschafts Nachrichten. При этом атаки исходили из среднеевропейской равнины, которая считается «ахиллесовой пятой» российской империи, ведь там нет защитного горного массива, как на Кавказе. Но оба вторжения захлебнулись на бескрайних просторах страны, напоминает автор статьи.

Травма, которую русские перенесли в годы Второй мировой войны, помогает понять их интересы безопасности, продолжает издание. Государства-сателлиты СССР в Восточной Европе были для союза не только братскими народами, но и своеобразным буфером на случай атаки со стороны Запада. Москва отказалась от контроля над странами Варшавского договора только после того, как НАТО гарантировало, что не будет расширяться на Восток.

Однако США хотели стать единственной сверхдержавой в мире, поэтому нарушили обещание. И если бы альянс принял Украину в свои ряды, а также захватил порт в Севастополе, это бы настолько сильно ограничило геополитические возможности России, что она бы уже не могла считаться потенциальным противником американцев.

Взгляд на карту показывает, что военно-морские возможности Кремля очень ограничены, продолжает издание. Чтобы из Севастополя попасть в Средиземное море, российским кораблям нужно пройти через пролив Босфор, который контролируется членом НАТО Турцией. Для Москвы очень важно поддерживать порядок на Ближнем и Среднем Востоке, иначе процессы дестабилизации могут перекинуться на Кавказ и центральноазиатские республики, обнажив уязвимый южный фланг страны, отмечает автор.

Порты Санкт-Петербурга в Балтийском море и Владивостока в Японском разделяют судьбу севастопольских пристаней. Чтобы попасть из Балтийского моря в Атлантический океан, российским кораблям нужно пройти через пролив Скагеррак, то есть воды, которые контролируются НАТО. Япония же как союзник США может заблокировать доступ к Владивостоку. В связи с этим РФ остаётся в большей степени сухопутной державой. А американская империя, как до этого британская, — морской. При этом тот, кто контролирует моря, обладает влиянием во всём мире.

Но выход к морям также стимулирует торговлю и развитие промышленности, продолжает Deutsche Wirtschafts Nachrichten. Гораздо проще создавать продукцию в Рурской области и отправлять через порт Роттердама, а не заниматься производством в Центральной Сибири, а потом экспортировать товар по длинному маршруту. И хотя исследовательская область в РФ очень развита, страна всё равно вынуждена в большей степени полагаться на экспорт нефти и газа. Если же не получится достроить «Северный поток — 2», а также подключить Болгарию к «Турецкому потоку», это существенно ослабит позиции Кремля, заключает издание.