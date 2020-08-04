Помпео: США и другие свободные страны защитят народы от авторитаризма Пекина

04.08.2020, 20:01, Новости дня

«Китайская коммунистическая партия не терпит свободного образа мысли у собственного народа и все больше стремится к нанесению ударов за рубежами Китая», – заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

«Последним примером подобного рода стало то, что китайские власти, как сообщается, издали ордера на арест шести защитников демократии, проживающих за пределами Китая, в том числе – одного гражданина США», – говорится в заявлении главы Госдепартамента.

«Соединенные Штаты и другие свободные страны будут по-прежнему защищать наши народы от длинных рук пекинского авторитаризма», – подчеркнул Помпео.

Как сообщалось ранее, гонконгская полиция издала распоряжения об аресте шести проживающих за границей активистов-демократов, которые, согласно утверждениям китайских государственных СМИ, нарушили закон о безопасности, недавно введенный властями КНР в отношении Гонконга.

Среди этих лиц – гражданин США Сэмюэл Чу, а также бывший гонконгский законодатель Натан Лоу.