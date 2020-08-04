Трамп: американский контингент в Афганистане «очень скоро» сократится до 4000 человек

04.08.2020, 20:01, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что к ноябрю этого года американский контингент в Афганистане будет сокращен до четырех-пяти тысяч человек. Тем временем талибы заявляют, что их главный переговорщик в понедельник обсудил с госсекретарем США Майком Помпео состояние афганского мирного процесса.

«Это уже запланировано. В очень короткие сроки мы сократим присутствие до 8 000 (солдат), затем до 4 000. Мы ведем переговоры прямо сейчас. Мы там уже 19 лет», – сказал Трамп в эфире документальной программы Axios на канале HBO. Президент отказался указать точные сроки вывода войск, но сказал, что это произойдет «очень скоро».

Отвечая на вопрос о том, сколько американских военнослужащих останется в Афганистане ко дню выборов в США, намеченных на 3 ноября, Трамп сказал: «Вероятно, от четырех до пяти тысяч».

Выступая перед журналистами в субботу, президент США также подчеркнул: «Мы покинем Афганистан довольно скоро». Соединенные Штаты начали постепенный вывод войск вскоре после того, как в феврале администрация Трампа заключила мирный договор с Талибаном.

С тех пор Соединенные Штаты сократили свой контингент с 13 000 до 8 600 человек и покинули пять афганских военных баз. Соглашение требовало, чтобы все американские и союзные войска покинули Афганистан к июлю 2021 года в обмен на гарантии, что талибы не позволят стране стать убежищем для транснациональных террористов. Представители США говорят, что соглашение также обязывает талибов вести переговоры о политическом урегулировании с конкурирующими афганскими группировками, чтобы положить конец десятилетиям военных действий в стране.

Однако препятствием на пути к внутриафганским переговорам стал вопрос об обмене заключенными. В соответствии с соглашением между США и Талибаном, Кабул должен был освободить до 5 000 талибов в обмен на 1 000 правительственных солдат. Талибан освободил около 1 000 человек, а афганское правительство – около 4 600. Президент Афганистана Ашраф Гани отказывается освободить оставшихся 400 человек из представленного Талибаном списка, заявляя, что они замешаны в серьезных преступлениях и что конституция не позволяет ему освободить их. Гани планирует провести совет старейшин, чтобы обсудить освобождение оставшихся фигурантов списка. Совет, как ожидается, состоится позднее в этом месяце.

В понедельник представитель Талибана в Дохе Сухейл Шахин сообщил, что госсекретарь Помпео провел видеоконференцию с главным переговорщиком талибов Муллой Абдулом Гани Барадаром, который подчеркнул, что «освобождение оставшихся заключенных имеет важное значение для начала внутриафганских переговоров».

По словам Шахина, Помпео приветствовал объявление Талибаном трехдневного прекращения огня по случаю мусульманского праздника Курбан-байрам. Афганские власти заявляют, что атаки талибов во время праздника не прекратились и погибли более 20 мирных жителей. Талибан эти обвинения отвергает.

В Госдепартаменте переговоры пока не комментируют.