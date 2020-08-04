Личное: Он был самым популярным мужчиной на работе

04.08.2020, 20:01, Разное

В этом письме не рапан вроде, а рыба.

Но и ситуация посложнее.

Здесь у автора мужчина – почти нерыба. Казанова скорее всего. А вы знаете, какие они опасные.

katya_go_go

Уважаемая Эволюция!

Очень прошу разбор.

Я просто в шоке, что я натворила под короной.

Три дня назад она с меня упала.

Я поняла, что это обычная банальная история, мой слив. Я слила себя и свою семью.

Сегодня поймала себя на суицидальных мыслях, и это меня очень напугало.

(Народ, суицидальные мысли – это слив во много раз больше любого слива. Представьте себе, какое уничтожение вашей фигуры происходит, когда вы думаете себя убить? Даже понарошку о таком думать нельзя)

Однажды, мое письмо уже попало на разбор https://evo-lutio.livejournal.com/1019744.html

Огромное Вам спасибо за разбор, на работу я вышла.

В конце марта, когда началась пандемия, в наш город приехал А. (вернулся на время в свой родной город). Обстоятельства так сложились, что в итоге им усилили наше отделение на время пандемии.

А., 38 лет. В нашем городе бывшая жена с двумя их общими детьми – дочь 19 лет, сын 10 лет.

ОЗ его выше. На порядок выше доходы, крутая машина. Имидж тоже лучше. Он и так был подкаченный, а за последние месяцы подсушился, подтянулся, стал еще круче.

Через неделю, как он у нас работал, мы вместе были на выезде, общаться было легко, мы смеялись, рассказывали что-то о себе. Вечером после работы он повез меня домой. Я села в машину он притянул меня к себе, сказал, что я ему очень нравлюсь, что он должен был вернуться в свой город еще несколько дней назад, но остался в городе из-за меня. Взял мою голову своими ладонями и поцеловал. Отъехали, и диалог:

А: ты ведь замужем, да?

Я: да. Счастливый брак

А: понятно. Я три года встречался с замужней женщиной, недавно расстался.

(Понятно, что она отвечает не как рапан?)

Перед тем, как остановится у моего дома, заехал в соседний двор, остановился, и снова стал меня целовать.

Вообще, когда я встретила А., у меня сложилось ощущение, что до этого я встречалась только с мужчинами-онегиными. у А. было такое красивое мужское поведение, его поток меня просто снес, смешал, у меня не было никаких шансов на сопротивление.

Потом мы общались на работе, вроде бы даже уже как пара. От коллег скрывали, конечно. Он очень помогал мне в моих рабочих задачах. Это восхищало и подкупало. Всегда был на моей стороне, если случались рабочие конфликты.

Еще через неделю моя семья уехала в деревню. Он сказал что-то типа того, что «этот день наш, ничего не планируй». Потом заехал за мной, посмотрел в глаза, сказал, что если я непротив, он снимет для нас квартиру. Я согласилась. Ему очевидно было, что я его хочу тоже. Случился первый секс. Мне очень понравилось.

В любви я первая призналась ему. Он прикрыл мой рот пальцами, типа «тише».

(Вот ее корона создает видимость “не было никаких шансов на сопротивление”. Но по описаниям она делала ему навстречу семимильные шаги. Он может быть и очаровывал ее, но никуда не тянул и не тащил. А скорее всего с самого начала видел, что очень ей нравится)

Мы стали встречаться. Он щедро кормил мою корону. Просил прислать свои фотки или видео, как я играю на фортепиано.

Мог прийти на работу, в коридоре начинал трясти меня за плечи, говоря «почему ты такая красивая!», «ты такая красивая!». Говорил: «преступно красивая», «моя куколка», «как дела у моей девочки», «моя красотка», Говорил: «Я не слишком часто признаюсь тебе в любви? Я никому так часто в любви не признавался. Но я просто не могу молчать, я тебя люблю, мне хочется кричать об этом»

Он очень много дарил мне эмоций и тепла.

(По-казановски, в общем. Казанову можно узнать вот по этому потоку восторгов. В отличие от КСЖ этот поток стабильный, то есть настроение не меняется, качелей нет. А серьезных шагов у казановы тоже нет обычно. Потому что цель его – проживать отношения на полную катушку, а планировать завтра он не любит. Это с одной стороны увеличивает спонтанность, а с другой стороны заводит ситуацию отношений в тупик. Вы видели это в ФС, можете перечислить)

Периодически после наших свиданий он писал мне: я скоро уеду обратно, ты должна быть готова к этому. Я отвечала, что к этому невозможно подготовиться. Когда близился его отъезд, он говорил: «Не представляю, как я буду там без тебя. Даже не хочу думать об этом», «Обещай мне, что ты приедешь ко мне, хотя бы на неделю, обещай мне».

Если я выкладывала семейные фото в соц.сетях, он реагировал морозом.

Однажды утром пришел в мой кабинет и вместо привет сказал: Найдите мне тут работу на 150 тыс, и я останусь у вас в городе.

В общем, полная шкатулка…

Почти перед его отъездом мой муж прочитал нашу переписку. Он вызвонил А. Они встретились на старой заправке. А. не хотел допустить драки, так как он сильнее моего мужа. А. сказал ему: я уезжаю, это твоя семья, подумай о детях, какого им будет, если ты придешь в синяках. Пытался его убедить, что секса не было, только флирт.

(Казанова беседует с Петей. Только в сериале Петя в три раза сильней Казановы, а здесь не так)

Я перестала выходить на связь с А. Он боялся мне писать и звонить, чтобы не подставить снова. На работе я взяла отгулы. Не выходила на связь и в соц.сети 4 дня. Потом был его др. Я написала поздравление с днем рождения, в ответ он прислал мне фотку из моего кабинета, в моих туфлях-лодочках лежал белый конверт. Написал «на память». В этот вечер он возвращался в свой город.

В конверте на следующий день я нашла наши совместные фотки, на каждой сзади подпись «люблю».

Он вызвонил меня по рабочему телефону.

А. Я с ума сходил без тебя. Как приехал, лежал и смотрел в потолок.

Я. Я думала: ты отказался от меня.

А. Ну что я мог сделать? Ну что, ты готова разве переехать ко мне? Ведь нет же. Если бы не было детей, то и думать нечего. Но дети… я понятия не имею, как поступить.

Каждые две недели потом приезжал в наш город за 600 км, мы встречались.

Оба увлекаемся бегом. Обсуждали бесконечно пробежки, музыку, где у кого какая мышца болит. Соревновались в шутку, кто больше км пробежит за июнь. В итоге у меня чуть больше 150 км, у него под 200. Потом он пошел в тренажёрку (когда открылись), я тоже, глядя на него. Я тоже похудела и подтянулась, но не так разительно, как он.

Я защипцевала его до смерти.

В один из приездов под моими щипцами он завел разговор о нас.

А. Я не вижу никакого выхода быть вместе, давай просто встречаться.

Я. Я так не смогу.

Нашла предлог, что мне нужно на работу, и ушла.

Через два часа он появился на работе с букетом, сказал: прости, я не готов тебя вот так отпустить. Такой день был особенный. На работе было торжественное мероприятия, меня награждали, много гостей. А. стоял в моем кабинете и всем говорил: ну какая девушка, вы видели, какая К. красивая и пр. Настроение в целом было праздничное. Мы помирились. Слила свое самоуважение за 25 белых роз…

(Нам по динамике понятно, что мужик уговаривает ее оставить все серьезные планы насчет него, а она цепляется. Но от рапаньей истории на данном этапе это отличается вот чем. Он хочет склонить ее к встречам и делает это достаточно умело. То есть он пока не готов бросить ее, даже ради того, чтобы избежать проблем. Он продавливает формат романтических встреч, а ей сложно отказаться. Она отказывается, но в виде щипцов, чтобы вытащить из него более серьезное предложение. Поэтому на любой его жест она бежит, в надежде, что он дозрел)

Предпоследние выходные мы встречались в городе, который оба любим. Я была там в отпуске на неделю. Он приехал в пятницу. Я рассчитывала, что он побудет хотя бы два дня, но через сутки уже он уехал. Меня заштормило. После встреч мне приходилось собирать себя в кучу, чтобы как-то жить дальше. Когда он уехал, мне было очень плохо, я рыдала.

(Он уехал от ее щипцов. Нелегко наслаждаться встречей под давлением укоряющих и умоляющих глаз)

Думала: все равно мне очень хреново, хуже вряд ли будет, хорошее время для расставания. Тем более отпуск, Москва, есть время чуть восстановится. Утром он написал:

А. Доброе утро, любимая

Я. Доброе утро, А.

Я. А., мы расстаемся. Собирать себя в кучу после каждой нашей встречи… Я больше не могу так. Прости меня.

Он молчал сутки. На следующий день к вечеру позвонил. Сказал, что вчера целый день пролежал, смотрел в потолок. И сегодня даже не смог пойти на работу. Что все теряет без меня смысл.

Постепенно переписка возобновилась, и снова стало как прежде…

(Вряд ли он так уж страдал. Скорее хотел красиво закончить историю. Красивой эта история получилась бы, если бы она бросила его. Ему это понятно и ей было бы понятно, будь она нерыбой. Понятно почему это красивый конец для нее? А почему для него?)

Я. А., я жадная до тебя

А. Меня это устраивает, только в следующий раз не руби с плеча.

С мужем совсем все разладилось, пришли к дефолту. Меня бесило и раздражало все в нем. Однажды после совместных выходных мне стало так невыносимо, что я сняла квартиру. Но уйти не смогла. Собрала вещи, но мы стали разговаривать, я плакала бесконечно. Наверное, понимала, что там меня никто не ждет на самом деле.

(Вот это самое плохое в казановах. Встречи с ними как праздник. Они такие пылкие, ласковые, такие веселые. Сами-то они не собираются жениться, но и чужой брак разрушают, потому что глупые женщины после встреч с казановами думают, что вот так и должны выглядеть отношения. Но брак так не может выглядеть. Понятно почему?)

Когда выбирала квартиру, А.говорил: эту не бери, она убитая. Давай я лучше тебе добавлю, и сними вот эту. Но дальше слов его не шло. Или сказал: не торопись, зачем снимать, ты не должна жить в таких условиях, давай я сразу тебя к себе заберу. И по телефону говорил: я приеду, и все решим. У меня к тебе предложение.

(Съем ею квартиры – это очень большие щипцы для него. Вот он и шлангует как умеет, так и сяк)

В итоге он приехал (это произошло через две недели после Москвы). В ту квартиру мы не пошли. Он снял дорогой отель. Сказала мужу, что уехала к маме. После секса и вечера, я поняла, что он никаких предложений делать не собирается, и разговоров говорить тоже… Утром после секса, после очень сильных сексуальных переживаний я расплакалась. В общем, я была сама огромными щипцами, кислыми щами, паровозом, штурманом.

(Он в ужасе от перспективы совместной жизни. И не потому что он бабник. Может быть он не такой уж и бабник, раз много времени посвящает работе и спорту. Казановы, увлеченные работой, не совсем уже казановы, у них просто времени нет на большое количество женщин. Это как раз и есть саморазморозка казановы – начать какое-то дело, работой увлечься. Он не хочет с ней жить по другой причине. У него больше ОЗ, у нее маленькие дети. Она уже защипцевала его. А он и так прекрасно живет. Если он и женится, то на женщине, жизнь с которой будет краше, чем свобода, а это не она)

Я, конечно, в очень сильном минусе, любое его прикосновение сводит меня с ума. Он трахал меня с животной страстью, в постели я ощущала себя его добычей.

Мы выехали из отеля, сели в его машину. Он начал что-то говорить в ответ на мои немые щипцы. Стал рассказывать, что хочет завести собаку. Что дочь поступила в его город, приедет учиться и он уже подыскивает ей квартиру. Что очень хочет жить в загородном доме. И, глядя мне в глаза, говорил, что устал быть один и ему нужно найти ЖЕНЩИНУ. Это было ужасно. Я плакала всю дорогу, пока он вез меня к маме. Ни слова о том, что ему нужна я. Ария мертвого жука.

(Ария жука – это когда мужчина говорит, что он ничего не хочет, в депрессии, болен, стар, разбит, утомлен и так далее, прибедняется и убеждает, что он алкоголик, дурак, нищеброд, не нужен вам такой. Вот ария жука. Мертвый жук: “я давно сдох и окоченел, жесткий, невкусный, птичка моя, не клюй меня и лети своей дорогой”. А этот говорит обратное. Что он полон планов и сил, хочет жениться, побольше общаться с дочерью, завести собаку и ему не до автора)

Я его просто ненавижу за это. В переписках и по телефону на расстоянии он говорил: «Я уже никого не ищу, мне 38 лет, я нашел такой бриллиант, и неужели должен от него отказаться?», «Я знаю: мы будем вместе», «ты очень нужна мне». Говорил, что ненавидит расстояние между нами, ревнует меня ко всему и сходит с ума. Признания в любви с утра до вечера. Что я лучшая женщина в его жизни. Самая красивая женщина в его жизни.

(Девушки, будьте милосердны к мужчинам. Вы ведь не знаете, что такое напряженный член. Может быть вы и не так запели бы серенады)

И в последнюю встречу – ни слова про наши общие планы. Кроме того, что он хочет в следующие выходные приехать снова.

Он отвез меня к маме. Сам поехал в свой город. Вечером прислал аудиосообщение. Предложение. Я дождалась его.

А. К., я почти приехал.

А. К., я хочу сказать тебе кое-что. Тебе удобно слушать аудио? Я еще за рулем, еду на работу, нужно забрать кое-что.

(у него был такой тяжелый голос, что я так и подумала, что, наверное, собирается меня бросить)

Я. Удобно

А. Я еду с тяжелым сердцем… Знаю, что и ты страдаешь. Знаешь, я предлагаю так: давай мы будем просто знать, что мы есть друг у друга: ты есть у меня, а я есть у тебя.

Я. Хорошо

А. Я тебя люблю

После этой фразы я удалила наш чат у него и у себя. Везде его заблокировала.

(Она нормально ответила. Заблокировала зря, но тоже ладно. Плохо то, что она решила, будто бросила его. Хотя бросил ее он и максимально жестко, насколько был способен. Сказал про дом, дочь, будущую жену, а потом прямолинейно – давай быть друг у друга и не встречаться больше)

Последние две встречи он говорил про свою совместную жизнь (5 лет) с девушкой. Как они жили в доме, и у них была собака. Общий бизнес. У него были влажные глаза, когда он говорил о ней.

В последний вечер разговор шел о чем-то (не помню), и он спросил: а как ты думаешь, это нормально, если мужчина постоянно всегда думает об одной женщине, как это скажется на его делах?

И сейчас понимаю, что это было не про меня, а про его бывшую.

Помню, в один из наших рабочих выездов, остановились пообедать, болтали, я рассказывала какие-то мелочи про своих детей. А. вдруг прослезился и отвернулся. Я стала дергать его, спрашивать, что случилось. Он сказал, что тоже очень хочет семью, что устал быть один. У меня тут же корона спасательницы выросла. Вот этот брутальный качок, который быстро стал лидером в нашем коллективе, плачет, что хочет семью.

На улице уже потом диалог:

Я. Почему ты выбираешь замужних, если хочешь семью?

А. Разве я выбираю? Я не выбирал, это произошло и все.

Я сейчас думаю: я с чего вообще решила, что семью он хочет СО МНОЙ? Корона просто с дом.

Думаю, и тогда он плакал о бывшей девушке, не хватает ему их союза, и собаку он хочет поэтому именно завести, такую же, как у них была.

(Можно даже не быть детективом, чтобы сообразить, что никаких мыслей о совместной жизни с автором у него нет. Он не только не делает ничего для этой совместной жизни, но и всячески удерживает ее от любого шага. Еще в разговоре с мужем он должен был сказать: люблю ее и она мне нужна. И уж конечно когда она запланировала уход от мужа и съем квартиры, он должен был поддержать, если бы хотел быть с ней. А ему не нужно это все. Не надевайте на мужиков колпачки, девушки. Если им нужно что-то с вами, они скажут очень прямо и в случае вашего согласия быстро сделают. Более того. Часто они говорят и делают, когда им не так уж нужно. Под щипцами – постоянно. Но не бывает так, чтобы они очень хотели, видели взаимность, но застенчиво молчали)

Как будто бы на расстоянии у него ко мне сильная тяга, а вблизи, после сексуальной разрядки, он сразу начинает скучать.

(Не только в разрядке дело, хотя и в ней тоже. На расстоянии вы – красивая, а вблизи из-за кислых щей и щипцов – нет. В коридоре на работе, спешащая по рабочим делам – тоже красивая, поэтому он засыпает комплиментами, а устремившая на него свои строгие очи в машине или отеле – совсем нет)

4 месяца, как в тумане.

В реальность возвращаться очень сложно. Иллюзии о настоящей взаимной любви и страсти были слишком сладкими. Очень сложно видеть и чувствовать себя обычной, никчемной, во всех ресурсах дыры. На детей 4 месяца внимания не обращала.

Я просто в шоке, что я натворила под своей короной. Это настоящий позор. Я даже обсуждала пару раз с А. моего мужа, выставляя его в нелучшем свете. Несколько коллег на работе знают о наших отношениях. Этим я еще больше слила своего мужа. И все это с оправдания, что у А. серьезные намерения ко мне.

(Сейчас нужно думать о компенсации мужу и о восстановлении репутации на работе. Для этого надо сказать мужу, что вы бросили А., заблокировали его везде и выбрали семью. И с этого момента общения с А. не будет. Обязательно скажите мужу, что отказались вы. Не надо в таких случаях быть честной, муж будет чувствовать себя лохом, если после вашего “честного признания”, как вы хотели его бросить, а вас не взяли, останется вашим мужем. Нельзя так делать. Вы отказались и выбрали семью. Много не разглагольствуйте. Кратко. На работе тоже надо вести себя так, как если бы вы расстались с любовником сами. Никаких откровений ни с кем. Лицо должно быть довольным. При встрече на работе с А. никаких метаний, вежливо и доброжелательно, и равнодушно. Он через время будет пытаться заговаривать с вами, вы должны избегать. Так все вскоре будут думать, что он вас преследует, а вы не хотите с ним ничего)

Когда я читала подобные письма, все казалось очевидным. Но про себя я думала: ну у меня-то ведь другой случай, А. настроен серьезно! Это позволяло мне творить весь этот ужас.

Я не могу понять, как это все произошло со мной?

Я говорила себе, что такие парни никогда в меня не влюблялись раньше. Он был без преувеличения самым популярным мужчиной на работе.

У меня двое маленьких детей, лишние кг, я замужем. Почему в меня?! Меня ведь это должно было сразу насторожить. Моя СЗ достаточна для хорошего секса, но никак не для совместной жизни. Тем более с такими щипцами. Разница ОЗ очевидна, он привык к более высокому уровню жизни.

(Ну вот без короны она все оценивает верно. Но смотрите, она пытается восстановить корону вопросами “почему я?” словно хочет услышать ответ “потому что любовь”)

Платил везде всегда он. Когда мы гуляли, говорил: бери с собой только телефон, больше ничего не нужно. Но в каком-то подобном письме разбиралось, что это не вложения, мужчина просто организует себе досуг…

(Это вложения, но минимальные. Если бы он еще и за еду не платил, встречаясь с вами для секса, было бы совсем плохо дело)

Уважаемая Эволюция, как снова не надеть корону? Ведь это отношения в никуда. Если он снова позвонит, я снова сдамся, буду сливать в дыру свою энергию (и даже деньги, как на съем этой квартиры). Очень боюсь этого.

(Если осознать, что вас однозначно и жестко бросили, не наденется корона. До этого он давал вам шанс бросить его самой, но вы не воспользовались. Теперь он бросил вас. Очень конкретно и четко. Если вы после этого будете липнуть к нему в ответ на какие-то крошки, значит вы человек совсем без самоуважения и не стоите вообще ничего. Дайте ему возможность относиться к вам хорошо и даже испытывать к вам симпатию, но не получать в ответ на это ваши новые щипцы и атаки. Завершите эту историю)