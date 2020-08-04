Мнение: Инсталляция в Портленде

04.08.2020, 19:56, Разное

Художественная инсталляция в Портленде.

Покуда Трамп делает селфи с помощью клюшки для гольфа, неопознанные силовики хватают активистов Black Lives Matter в стиле Путина.



45-й президент США Дональд Трамп.

Разрушитель гражданских прав и свобод. 2016-2020



Памятник Владимиру Путину, специальному советнику президента Трампа в 2016-2020-х годах.



"Голосование по почте".



Der Bunker.



А сейчас марш в школу.

Предстоящие выборы в США очевидно принесут еще немало трэша и угара.

Можно отметить, что несмотря на выводы специальной комиссии Мюллера и ФБР, которые фактически опровергли обвинения о связях Трампа с Кремлем и о том, что Путин якобы помог Трампу победить, эти навязчивые обвинения продолжают повторяться уже без всякой связи с какими-либо фактами.