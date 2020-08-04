Российский истребитель перехватил самолет ВВС Норвегии над Баренцевым морем

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04.08.2020, 19:53, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиРоссийский истребитель МиГ-31 поднимался в воздух для перехвата самолета «Фалкон-20» ВВС Норвегии над нейтральными водами Баренцева моря, сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) России.

«4 августа 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Баренцева моря была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель. Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне (ПВО) сил Северного флота», – передает сообщение Центра ТАСС.

В НЦУО уточнили, что российский истребитель приблизился на безопасное расстояние к воздушному объекту и идентифицировал его как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы «Фалкон-20» ВВС Норвегии.

Норвежский самолет-разведчик развернулся от государственной границы России, и МиГ-31 вернулся на аэродром базирования.

«Весь полет российского самолета МиГ-31 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации самолетом-разведчиком ВВС Норвегии не допущено», – отметили в НЦУО.

Ранее российский Су-27 перехватил самолет-разведчик над Черным морем, который при приближении истребителя удалился от российской границы.





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