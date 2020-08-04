 

Эпидемия COVID-19. В реанимациях Ивано-Франковска не осталось свободных мест

04.08.2020, 19:42, Новости дня

В реанимационных отделениях Центральной городской клинической больницы и Первой городской клинической больницы Ивано-Франковска, которые принимают больных коронавирусной инфекцией COVID-19, не осталось свободных мест. Об этом на совещании в горсовете Ивано-Франковска 4 августа рассказала начальник управления здравоохранения Мария Бойко, пишет “Укринформ”.

Она отметила, что в обеих больницах находится 294 пациента с пневмониями, в реанимациях – по девять человек.

“То есть в реанимациях у нас абсолютно все койки заполнены”, – сказала она.

Двое из 18 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За прошедшие сутки в Украине был подтвержден 1061 новый случай заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев достигло 74 219, 1764 человека скончались, 40 613 пациента выздоровели. В Ивано-Франковской области заразился 5041 человек, 143 умерли, 1176 вылечились.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. К утру 4 августа коронавирусом в мире заразилось 18 224 253 человека, жертвами COVID-19 стали 692 679 человек, выздоровело 10 865 548 заболевших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”





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