Мнение: Розовая парковка
04.08.2020, 19:35, Разное
Не пойму, специальная парковка для женщин – это проявление сексизма? Или наоборот?
Если ширина стандартной парковки – 2,5 м, то на женской парковке места побольше, 4,4 метра. Чтобы им легче было парковаться, не опасаясь кого-то зацепить.
ГИБДД женская парковка не понравилась. Мол, все должно быть по ГОСТу. Потому что парковка – это территория общего пользования, не предусматривающая различий для мужчин и женщин. В общем, ГИБДД потребовала ликвидировать розовую парковку….
Фотография и видео отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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