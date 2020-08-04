Мнение: Розовая парковка

04.08.2020, 19:35, Разное

Не пойму, специальная парковка для женщин – это проявление сексизма? Или наоборот?

Если ширина стандартной парковки – 2,5 м, то на женской парковке места побольше, 4,4 метра. Чтобы им легче было парковаться, не опасаясь кого-то зацепить.

ГИБДД женская парковка не понравилась. Мол, все должно быть по ГОСТу. Потому что парковка – это территория общего пользования, не предусматривающая различий для мужчин и женщин. В общем, ГИБДД потребовала ликвидировать розовую парковку….

Фотография и видео отсюда