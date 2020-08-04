 

Суд оставил под арестом политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова

04.08.2020, 19:31, Разное

Суд в Минске оставил под арестом политтехнолога и автора «Новой» Виталия Шклярова, которого задержали 29 июля по делу белорусского YouTube-блогера Сергея Тихановского. Об этом «Новой газете» сказал его адвокат Антон Гашинский.

«Суд отказал в удовлетворении жалобы. Надежда была, конечно, что суд прислушается к доводам защиты и примет законное и обоснованное решение. Но, к сожалению, нет. Мы не будем останавливаться и будем обжаловать это решение в вышестоящих инстанциях», — сказал он.

По словам защитника, следствие так и не предъявило политтехнологу обвинения. На это у правоохранителей осталось еще пять дней: в противном случае им придется отпустить Шклярова, который пока что остается в статусе подозреваемого.

Как утверждал белорусский государственный телеканал ОНТ, претензии правоохранителей вызвало то, что Шкляров помогал Сергею Тихановскому, когда тот пытался выдвинуться кандидатом в президенты. По данным журналистов, политтехнолог якобы пытался мобилизовать вокруг блогера протестный электорат с помощью социальных сетей.

44-летний политтехнолог родом из Беларуси, его мать живет неподалеку от Гомеля. В последнее время он работал в США, а на родину приехал в начале июля. За свою карьеру Шкляров успел поработать в предвыборных штабах Барака Обамы и Берни Сандерса.

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Видеоблогер Сергей Тихановский сейчас также находится под арестом: его задержали в конце мая в Гродно во время сбора подписей в поддержку своей жены Светланы — зарегистрированного кандидата на пост президента Беларуси. Против него возбудили сразу несколько уголовных дел, в том числе, и о подготовке массовых беспорядков. Преследования политиков, блогеров и активистов начались в стране этим летом на фоне президентской предвыборной кампании.

Александра Новикова
Корреспондент

Источник: Новая газета





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