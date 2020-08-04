Доктор стоматологии рассказала о целебных свойствах брусники

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04.08.2020, 19:30, Разное

Финская исследовательница Пирьо Пярнянен изучила влияние брусники на появление бактерий, провоцирующих кариес. Доктор стоматологии пояснила изданию Helsingin Sanomat о целебных свойствах лесной ягоды.
Брусника, по словам медика, являясь природным антиоксидантом, не только противодействует кариесу, но и эффективна при других заболеваниях. Пирьо Пярнянен, изучив ряд международных исследований и, проведя собственный эксперимент на 30 пациентах, разработала препарат для полоскания рта на основе кисло-сладкой ягоды. Добровольцы неделю использовали данное средство, как результат: бактерий streptococcus mutans, вызывающих кариес, и грибов candida стало меньше, а количество полезных Lactobacillus увеличилось.

Лабораторное исследование показало, что полоскание с брусникой восстанавливает баланс микрофлоры ротовой полости, что не скажешь о хлоргексидине, который, устраняя сложные воспаления, повреждает зубы и убивает ряд бактерий, поэтому стоматологи не советуют его использовать более двух недель. Сок изучаемой ягоды Пярнянен рекомендует при кандидозе ротовой полости, а ещё для борьбы с воспалительными процессами и онкологическими заболеваниями.

Также лесная ягода славится антоцианами – флавоноидами, которые её насыщают красным цветом и влияют на свертываемость крови. Вот почему бруснику называют ягодой бессмертия и рекомендуют пациентам с сахарным диабетом, болезнями сердца и ЖКТ, она уменьшает артериальное давление, не допускает образование склеротических бляшек в сосудах и даже снимает отёки.





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