 

Здание посольства РФ пострадало от взрыва в Бейруте

04.08.2020, 19:30, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиПри мощном взрыве в порту города Бейрут повреждения получили десятки зданий, в том числе посольство РФ в Ливане, сообщил представитель российской дипмиссии. Сотрудники посольства не пострадали.

У посольства пока нет данных о россиянах среди пострадавших при взрыве, представитель дипмиссии РИА «Новости».

По предварительной информации посольства, взрыв произошел в ангаре с пиротехникой, рядом мог находится склад с газовыми баллонами.

Между тем, губернатор Бейрута сообщил, что потеряна связь с одной из пожарных команд, которая выехала на тушение пожара после взрыва.

Отмечается, что в Ливане наблюдаются перебои с интернетом на фоне множества сообщений о взрыве, передает ТАСС со ссылкой на международную некоммерческую организацию NetBlocks.

«Сетевые данные обсерватории NetBlocks подтверждают, что интернет-соединение в Ливане значительно ухудшилось после сообщений о взрыве 4 августа 2020 года», – говорится в сообщении организации. Однако пока точно не установлено, являются ли перебои со связью последствиями взрыва.

 

Видео опубликовано во «Вконтакте».

Очевидцы происшествия рассказали о взрывах.

«Я вернулась домой, и на часах показывало время 17.11. Неожиданно почувствовала, как сильный толчок сотряс дом. Я подумала, что это землетрясение, потом я нашла осколки оконного стекла, которые разлетелись по всему дому», – рассказала жительница бейрутского района Аль-Хазмия Наталья Хасами.

Женщина добавила, что их соседи видели гигантское черное облако, которое сильный удар будто бросил на землю.

Напомним, в порту Бейрута произошли два взрыва. Были опубликованы видеозаписи с места происшествия. Среди пострадавших десятки человек. Людей ранило выбитыми взрывной волной стеклами витрин и окон, у пострадавших множественные порезы. Сообщается о десятках раненных, есть жертвы. Власти Ливана сообщили, что взрыв произошел на судне с пиротехникой.





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