 

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал о противовоспалительной диете, продлевающей молодость

04.08.2020, 19:30, Разное

Диетолог Михаил Гинзбург пояснил о продлении молодости с помощью здорового образа жизни. Специалист поделился противовоспалительной диетой, сохраняющей здоровье внутренних органов человека.
Михаил Гинзбург подчеркнул, существует хорошо отточенная система определения по внешнему виду человека его возраста и состояния здоровья, и ее нелегко обмануть. В то же время есть некий «резерв», благодаря которому люди могут выглядеть моложе своих лет. Однако если на внешность кожи возможно воздействовать косметическими процедурами, то с внутренними органами все обстоит сложнее, и нужно обладать оздоровительным потенциалом. Чтобы сохранить молодость как можно дольше диетолог советует противовоспалительную диету, состоящую из большого количества оливкового масла, фруктов и овощей, морской рыбы и ягод. Также специалист рекомендует отказаться от сахара и меда, красного мяса и молочных продуктов, увеличивать физическую активность и не бывать под прямыми лучами солнца. «К сожалению, в аптеке нельзя купить копеечное средство для вечной молодости», – отметил специалист.

Врач рассказал, что на состояние человека и его внешний вид также оказывает влияние генетика. У людей с инсулинорезистентностью ускоряются возрастные заболевания, а у тех, кто менее подвержен этому синдрому, дольше сохраняется молодость и увеличивается продолжительность жизни.





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