 

Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек

04.08.2020, 19:23, Разное

О расставании Ольги Казаченко и Степана Джигарханяна стало известно
более месяца назад. О разрыве рассказал сам наследник знаменитого актера.
Спустя время стало известно, что у мужчины появилось новое увлечение – молодая
модель из Америки. Более того, сплетники утверждали, что нынешняя избранница Степана
как две капли воды похожа на Ольгу.

“Я лично ее не знаю, но я знаю, что она есть”, – рассказала
о новой зазнобе Джигарханяна Казаченко. Ольга отметила, что новая девушка
пасынка знаменитости внешне ей очень симпатична. Казаченко подчеркнула, что рада
за бывшего. Степан, как и любой другой хороший человек, достоин счастья.

Как оказалось, Казаченко и Джигарханян расстались на хорошей
ноте. Экс-влюбленные иногда созваниваются, но, по словам Ольги, личную жизнь друг
с другом не обсуждают. На вопрос, почему у Степана все еще нет семьи, красавица
ответить не смогла. Казаченко подчеркнула, что никогда не копалась в прошлом
бывшего избранника.

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Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 19 Июл 2020 в 1:31 PDT

“Единственное, что я могу сказать, – он любит молодых и
красивых девушек”, – заметила блондинка.

Напомним, ранее Ольга Казаченко рассказала, что честно старалась влюбиться в Степана Джигарханяна. К сожалению, после встречи с
семьей мужчины она окончательно поняла, что вместе им не быть. Именно Ольга инициировала расставание.





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