Казаченко о брошенном пасынке Джигарханяна: Он любит молодых и красивых девушек

04.08.2020, 19:23, Разное

О расставании Ольги Казаченко и Степана Джигарханяна стало известно

более месяца назад. О разрыве рассказал сам наследник знаменитого актера.

Спустя время стало известно, что у мужчины появилось новое увлечение – молодая

модель из Америки. Более того, сплетники утверждали, что нынешняя избранница Степана

как две капли воды похожа на Ольгу.

“Я лично ее не знаю, но я знаю, что она есть”, – рассказала

о новой зазнобе Джигарханяна Казаченко. Ольга отметила, что новая девушка

пасынка знаменитости внешне ей очень симпатична. Казаченко подчеркнула, что рада

за бывшего. Степан, как и любой другой хороший человек, достоин счастья.

Как оказалось, Казаченко и Джигарханян расстались на хорошей

ноте. Экс-влюбленные иногда созваниваются, но, по словам Ольги, личную жизнь друг

с другом не обсуждают. На вопрос, почему у Степана все еще нет семьи, красавица

ответить не смогла. Казаченко подчеркнула, что никогда не копалась в прошлом

бывшего избранника.

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Публикация от Olga Kazachenko (@olga__kazachenko) 19 Июл 2020 в 1:31 PDT

“Единственное, что я могу сказать, – он любит молодых и

красивых девушек”, – заметила блондинка.

Напомним, ранее Ольга Казаченко рассказала, что честно старалась влюбиться в Степана Джигарханяна. К сожалению, после встречи с

семьей мужчины она окончательно поняла, что вместе им не быть. Именно Ольга инициировала расставание.