Мнение: Перерождение США, конец миграции в Америку и крах доллара

04.08.2020, 19:20, Разное

1. Проблемы, которые сейчас сотрясают США, проистекают из экономического кризиса и борьбы политических элит. Как будто одного этого мало, Америка меняется ещё и в демографическом отношении. Среди американской молодёжи белые нелатиноамериканцы уже составляют меньшинство, и в дальнейшем белые будут только сокращаться. Вот что пишет об этом Виктор Мараховский:

https://t.me/vmarahovsky/1626

С некоторым запозданием (вышел в конце июня) я, ув. друзья, ознакомился с отчётом Бюро переписи населения США.

Самые интересные показатели:

– Белое “неиспанское” (то есть не латиноамериканское) население страны в возрасте младше 16 лет в 2019 году впервые стало в Америке меньшинством.

– В целом нелатиноамериканских белых по-прежнему большинство (чуть более 60%), но они, во-первых, заметно старше своих смуглых соотечественников, а во-вторых, их число падает.

– При этом речь идёт не о том, что “их число растёт, но медленнее” – нет, речь именно об арифметическом сокращении их численности (поколение бумеров отбывает в край вечной охоты, а наследников у него нехватка). С 2016 по 2019 год “неиспанских белых” стало меньше на полмиллиона.

Арифметически превращение “совсем белых” в пожилое меньшинство произойдёт, по разным оценкам, в 2040-2045 годах.

А это значит, ув. друзья, что мы будем в течение ближайших 15 лет наблюдать самый интересный с точки зрения антропологии эксперимент. Исход его либо посрамит всех расистов и праворадикалов, либо поставит под сомнение ведущие передовые идеи современности.

Суть в следующем: связаны ли успехи государства в экономике и управлении с “культурными паттернами” населяющих его граждан – или же, напротив, успехи последних зависят от того, какие условия им обеспечены?

Существует ли “народ-носитель цивилизации” или это цивилизация творит народ?

Передовая мысль, настаивающая на безусловной равноценности всех культур, полагает, что Америка, избавившаяся от императивов “белой англосаксонской потестантской культуры”, по-прежнему останется уникальной и исключительной передовой нацией, в том числе если её президента будут звать донна Эухения, а всю полицию заполнят вудуисты с карибских островов.

Мысль непередовая, потрясающая неполиткорректным томиком Лебона, уверяет, что Америку сделали великой носители той самой культурной матрицы, которая сейчас является объективно уходящей и при этом нередко именуется “праворадикальной”. И что по исчезновении носителей этой матрицы США “станут обычной латиноамериканской страной со всеми вытекающими”.

На заглавной карте показана доля белых нелатиноамериканцев в графствах США по данным 2016 года. Как видно, уже тогда практически весь юг США перестал быть землёй потомков белых ковбоев и плантаторов.

Жалко американцев, но, с другой стороны, Мексика и Бразилия относятся к России вполне дружелюбно. Возможно, когда США окончательно станут цветной страной, наши отношения с этой великой державой также наладятся.

2. Между тем, вопреки всей своей предыдущей истории, США вскоре могут перестать быть страной сравнительно энергичных и квалифицированных иммигрантов:

https://lenta.ru/news/2020/07/29/american_economy/

Сокращение потока квалифицированных мигрантов в США из-за политики президента Дональда Трампа грозит катастрофой американской экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад Национального фонда американской политики (National Foundation for American Policy).

Как пишет агентство, под предлогом пандемии коронавируса Трамп закрыл въезд в США для многих держателей грин-карт, иностранцев с рабочей визой H-1b (предназначена для лиц, приглашенных на работу в США в качестве временных сотрудников на рабочие места, требующее специальных навыков), других квалифицированных мигрантов и иностранных студентов. По самому оптимистичному сценарию, в результате действий Трампа легальная миграция в США в 2021 году будет на 49 процентов ниже, чем в 2016-м, отметили в фонде.

Надо думать, что нелегальная миграция из Мексики в США при этом никуда не денется. А в случае победы на выборах демократов-социалистов – сторонников движения «Чёрные жизни важны» – они будут просто обязаны открыть широкую дорогу для иммиграции в США жителям бедных стран Африки.

3. Тем временем, эксперты американского банка Голдман Сакс предупреждают о возможной потере долларом статуса мировой резервной валюты:

https://lenta.ru/news/2020/07/29/goldman/

Текущая финансовая политика властей США подрывает доверие к доллару и заставляет инвесторов максимально активно скупать золото. Такой комментарий выпустил один из главных инвестиционных банков мира Goldman Sachs, пишет Bloomberg.

Эксперты обратили внимание, что в стране резко выросли опасения по инфляции. Настроения изменились на фоне ожидающегося решения Конгресса по новому раунду бюджетных стимулов, которые позволят поддержать экономику.

В текущем году Федеральная резервная система (США) уже увеличила баланс на 2,8 триллиона долларов. В совокупности все эти факторы могут серьезно обесценить доллар, а в перспективе и вовсе лишить его статуса главной резервной валюты мира.