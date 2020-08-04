 

Ольга Казаченко откровенно о сыне Джигарханяна: «Он любит красивых и молодых девушек»

04.08.2020, 19:09, Разное

Экс-супруга Вадима Казаченко Ольга о Степане Джигарханяне. Оказалось, ее бывший бойфренд любит молодых красивых девушек.
Как пишет издание «Телепрограмма», сейчас пасынок знаменитого артиста нашел новую пассию. При этом девушка, работающая в США моделью, подозрительно похожа внешне на Ольгу Казаченко.

При этом сам Джигарханян не комментирует новое увлечение, утверждая, что для личного счастья необходима тишина. Впрочем, в одном из интервью он все же признал, что среди его девушек были и значительно моложе его. Главные черты в женщинах, на которые обращает внимание сын народного артиста, это сексуальность и красота.

Американская модель соответствует всем указанным критериям, вполне возможно, именно с ней Степан Джигарханян найдет свою судьбу. Некоторое время он после окончания журфака, проживал в США, однако после вернулся в Россию. После работы в театре под протекцией отца, он стал профессиональным игроком в покер. Кроме отношений с Ольгой Казаченко, ему приписывали много других романов и увлечений.





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