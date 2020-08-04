Три поколения: Гвинет Пэлтроу обсудила уход за собой с матерью Блайт и дочерью Эппл

04.08.2020, 19:05, Разное

Известная актриса и адепт здорового образа жизни, Гвинет Пэлтроу удивляет своих подписчиков и посетителей сайта Goop не только новостями о запуске той или иной свечи с необычным запахом. Встречается среди поставляемых актрисой новостей и более традиционный контент – например, семейные разговоры по душам. Так, вчера Пэлтроу выложила в сеть ролик, в котором она обсуждает уход за собой и бьюти-продукцию с 77-летней матерью Блайт Даннер и 16-летней дочерью Эппл. За кадром же оказался муж актрисы, продюсер Брэд Фэлчак, который и снимал все на видео (к слову, недавно он также стал автором еще одной фотосессии для бренда Гвинет).

Гвинет с матерью Блайт и дочкой Эппл Оператор – Брэд Фэлчак

Собравшись в саду особняка Пэлтроу, женская часть ее семейства обсудила две последние новинки Goop – крем для лица и для глаз, а после Эппл задала маме и бабушке несколько вопросов. Например, “Какой совет ты бы дала себе в юности”. Блайт ответила просто: “Я бы сказала “повзрослей”. “Соберись!” – вторила ей Гвинет. В ходе разговора Блайт также рассказала, что всем секретам по уходу за собой ее научила собственная мать, которая чаще всего использовала вазелин. Гвинет же призналась, что до поры до времени вообще практически не ухаживала за своей кожей: “Но из-за сухости я рано поняла, что мне постоянно нужно иметь под рукой увлажняющий крем”.

На вопрос “Любите ли вы помаду?” Блайт пошутила:

У меня же практически нет губ. Слава богу, Гвинет унаследовала форму губ своего отца. Я же постоянно делаю этот ужасный мейк-ап в стиле Люсиль Болл: выхожу за контур губ, чтобы их хоть немного было видно.

Гвинет с матерью Блайт

В ответ на это Эппл рассмеялась: “Так вот кому подражает Кайли Дженнер”. Наконец, в финале ролика Блайт и Гвинет ответили на вопрос “В каком возрасте вы чувствовали себя красивее всего?”.

В конце 30-летия я чувствовала себя прекрасно. Стареть вообще сложно – ты видишь, как меняется твое лицо, и не всегда ощущаешь себя самой красивой. Но ирония в том, что в этом возрасте ты все больше начинаешь внутренне нравиться самой себе и поэтому начинаешь ощущать свою красоту изнутри,

– сказала Гвинет.

А мне больше всего понравился шестой десяток лет. Наверное, по той же причине, которую ты назвала,

– ответила Блайт.

Напомним, мать Гвинет Пэлтроу Блайт Даннер также является известной актрисой, а отец Брюс Пэлтроу – известный кинорежиссер. Пойдет ли 16-летняя Эппл по стопам мамы и бабушки и свяжет ли свою жизнь с кинематографом, покажет время.