Мнение: Ария жука

04.08.2020, 18:54, Разное

Давайте про арию жука.

В оригинале – ария Мертвого Жука.

Это протяжная и печальная песня, которую поет человек, обычно мужчина, когда хочет отвязаться от кого-то, но помочь сохранить ему (ей) лицо.

Вот это нужно очень хорошо усвоить.

Ария жука поется в заботе о партнере, в заботе о его самооценке.

Это такая опекающая нянюшкина песня.

Именно поэтому исполнителей арии жука нельзя считать подлецами или трусами.

Они совсем не подлецы, даже наоборот. А если и трусы, то только с одной стороны. Они не боятся выглядеть убогими, но боятся сделать больно вам.

Именно потому это обычно мужчины. Женщины куда более жестоки при расставании, социум если и накладывает на женщину обязательства, то по отношению к детям, а по отношению к мужчинам – нет. Женщины привыкли считать себя более слабыми, и как более слабым им все позволено. А у мужчины везде почти табу. Делать больно женщинам нельзя, иначе он не мужчина, во всяком случае не с большой буквы. И если мужчина еще и невротик, для него это может быть настоящий кошмар – оказаться подлецом по отношению к Женщине.

Это надо понимать, и если вы слушатель арии жука и если вы ее исполнитель. Бывает мужчины поют эту арию тогда, когда женщина уже разбила об их голову не одну тарелку. Давно пора защищать себя, а не жалеть бедняжку. Но и слушательницам стоит понимать, что кормить ариями жука свою корону – путь на дно.

Если арии звучат, а вы не отстаете, вас приходится спускать с лестницы.

Самый простой и всем известный вариант арии жука звучит как: "Дело не в тебе, дело во мне".

Другие варианты могут быть и сложней и филигранней, а иногда просто шедевры.

Но суть их одна. Человек сообщает, что слишком нехорош для вас, слишком слаб, слишком глуп, слишком уродлив, и не может себе позволить такую роскошь как брак с вами или просто серьезные отношения. Он не хочет губить вашу жизнь собой, он не имеет права занимать ваше время. Вы найдете себе кого-то получше, а он заблудившийся путник, упавший без сил.

Мертвыми притворяются жуки, желающие избежать твердого птичьего клюва. Падаль птицы не клюют.

Представьте себе, как вы смотрите на человека своим злым и голодным птичьим глазом, а он исполняет вам арию жука: я умер, высох, я окаменел, поищи себе другой ужин, милая птичка.

Но не кормите корону представлением о своем величии и о трепете перед вами этого существа.

Страх не перед вами, а перед своей совестью. Это совесть у человека имеет вид большой черной курицы, а вы если и курица, то в другом смысле.

К сожалению, если дошло до протяжной арии жука, на голове партнерши – корона.

А это значит, что она будет кормить ее каждым словом из этой арии.

Она не услышит мольбу лететь мимо, но услышит массу комплиментов своей силе, уму и красоте.

Она услышит вопль Бедняши и Глупыши, умоляющих им помочь.

Она услышит кокетливое приглашение подойти поближе и дать побольше любви.

Предложение доказать силу чувств услышит.

В арии жука большинство Штурманов-Победителей видят зеленый свет для своих активных атак.

Первые аккорды этой арии бывает сложно различить, если у вас есть хотя бы небольшая корона.

Посмотрите в последнем письме.

– Мы в разных городах, – горюет мужчина.

Автор думает, что он жалуется ей как маме на судьбу-разлучницу.

Но вряд ли мужчина забыл, что это он – мужчина, и его дело – предлагать что-то для сокращения дистанции.

Даже если по сути это решето и мысли вслух, это уже ответ на щипцы, внешние или внутренние. Мужчина оправдывается, почему он не сидит сейчас рядом, почему он вынужден писать письма вместо шепота на ухо.

– Ты замужем и у тебя дети, – из той же оперы ария.

Замужество еще можно отнести к пике, если этот мужчина предлагал жить с ним и нарисовал картину этого, а женщина медлит. Но детей отнести к такому упреку нельзя. Это либо прямой отказ, либо ария, если подается как “ты не сможешь уйти ко мне”. На первый взгляд в этой арии нет никакого мертвого жука, но на самом деле речь уже о связанных лапках. Жук пусть и не совсем мертв, но он уже покорен обстоятельствам и слабеет под прессингом рока.

Во многих письмах мы видели разнообразные арии жука. Найдите самые красивые. Или наоборот, самые дикие.

Мужчины рассказывают женщинам, что они старые, больные, импотенты, алкоголики, нищие.

Как угодно они соглашаются себя обругать и унизить, чтобы дать женщине возможность сохранить лицо.

Сохранить лицо – это сказать: действительно, если все так сложно, не получится.

Вот что значит сохранить лицо. Согласиться, что ваша любовь меньше, чем сила обстоятельств.

Не доказывать, что вы готовы на все ради любви.

За силой обстоятельств скрывается нежелание мужчины ничего менять, а часто его стремление не менять ничего.

Но он дает возможность женщине не заметить этого, не понять, принять за чистую монету и отказаться как бы самой.

Сказать: жук мертвый? Нет, такого мне не надо. Я сильная и красивая птица, легко найду себе живого жука.

Но Спасательницы и Победительницы кидаются оживлять мертвую лошадь, то есть мертвого жука.

Они окропляют его мертвой водой, а потом живой, принеся ее в клювике из Преисподней.

Ничего, обещает она, я все преодолею, я докажу свою любовь, я перешагну через все обстоятельства.

Расстояние? Пустяки. Я сама приеду.

Нет денег? Ничего. Я тебе дам.

Нет либидо? И это преодолею.

Боль разведу руками (добрыми и сильными).

И попробуй найти еще аргументы, почему нам не быть вместе.

Мечется жук, напрягает фантазию, наговаривает на себя, но все напрасно.

Нет такого обстоятельства, через которое не перелез бы Штурман.

– А вот у меня жена. – Не стена, подвинется.

– И любовница еще. – Ничего, уживемся.

– И дети, дети. – А вот я им игрушки купила и соковыжималку везу, буду им лучшей нянечкой.

Как зверюшки из Теремка кричат медведю: ааа, нет места, нету, уходи, медведь.

А медведь знай ревет и лезет на Теремок, в тесноте, мол, да не в обиде. Я вот здесь на краешке пристроюсь, тихонько.

– У меня ипотека. – Ничего, будем вместе платить.

– И долгов много! – Заработаем, главное любовь.

– Я бездельник. – Да полно.

– И гей. – “У каждого свои недостатки”.

От Штурмана не спрятаться, не скрыться, как от осени.

Коня на скаку остановит и шмеля на лету поймает и съест.

И узнав про арии жука, Штурманы вооружаются новой скалкой: это все отговорки!

Скажи прямо, что не хочешь и не любишь! Не ври!

Как ни старается рыцарь-жук сберечь лицо даме, она унизится и сядет в лужу с размаху.

В общем, развалил медведь Теремок и передавил всех его жителей.

Так обычно заканчивается такая сказка.

Поэтому ария жука в небольших количествах – это неплохо. Она действительно позволяет женщине уйти красиво, сохранить лицо и мужчину оставить без камня на сердце и без ощущения, что женщины убоги. Он даже может писать вслед что-то романтическое, красиво. Куда, мол, ты, птичка, улетела, не так уж я и мертв, шевелюсь и ползаю. Не возвращайтесь. Многие жуки умеют летать, расправит крылья и догонит, если захочет. Но не ждите его за соседним кустом. Он увидит ваш хищный клюв и будет рад, что легко отделался.

Спрятать свой клюв в соседних кустах еще никому не удавалось.

Приводите арии жуков, друзья.

Из писем, из сети, из литературы, из песен.