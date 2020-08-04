Мнение: Жалкие уловки Помпео

04.08.2020, 18:45, Разное

Китайский официальный ответ на антикитайскую речь https://colonelcassad.livejournal.com/6060299.html Помпео с призывами создавать антикитайский альянс.

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на сегодняшней пресс-конференции заявил, что любые попытки обратить вспять ход истории вопреки общему стремлению к контактам и сотрудничеству китайского и американского народов обречены на провал.

Ван Вэньбинь прокомментировал недавнюю речь государственного секретаря США Майкла Помпео, заявившего, что Соединенные Штаты должны отказаться от прежней политики бездумного взаимодействия с Китаем.

По словам Ван Вэньбиня, М. Помпео в своей речи подверг злонамеренным нападкам на Коммунистическую партию Китая и китайский социальный строй, обрушился с безответственной критикой на внутреннюю и внешнюю политику КНР. Его беспочвенная, искажающая факты речь – это наполненная идеологическими предрассудками и логикой холодной войны, мешанина из различной политической лжи на тему Китая, недавно сфабрикованной высокопоставленными американскими чиновниками.

“В этой связи Китай выражает возмущение и решительный протест, – заявил представитель МИД КНР. – Мы сделали американской стороне строгое представление”.

Он отметил, что в последнее время некоторые американские политики, желая путем клеветы и давления на Китай отвлечь внимание и заработать политические очки, раздувают идеологическое соперничество, разглагольствуют о меняющемся Китае, отвергают китайско-американские отношения и вбивают клин между КНР и другими странами. “Эти жалкие уловки не одурачат американский народ и международное сообщество”, – сказал Ван Вэньбинь.

Китайская сторона обратила внимание, что М. Помпео выбрал для своего выступления президентскую библиотеку Ричарда Никсона. Президент Р. Никсон положил начало процессу нормализации китайско-американских отношений и внес вклад в их развитие.

“Мы убеждены, что история воздаст по справедливости тем политикам США, которые фабрикуют ложь о Китае и распространяют антикитайские заблуждения. Любые попытки обратить вспять ход истории вопреки общему стремлению к контактам и сотрудничеству китайского и американского народов не принесут успеха”, – подчеркнул Ван Вэньбинь.

Внешняя политика КНР в отношении США является последовательной и четкой. “Мы привержены развитию китайско-американских отношений без конфликтов и конфронтации, на основе взаимного уважения и сотрудничества ради общего выигрыша. В то же время мы твердо отстаиваем наш суверенитет, безопасность и интересы развития”, – указал представитель МИД.

“Мы призываем Соединенные Штаты отказаться от менталитета Холодной войны и идеологических предрассудков, оценивать Китай и китайско-американские отношения в непредвзятой манере, воздерживаться от негативных слов и действий и создавать условия для возвращения двусторонних отношений в нормальное русло”, – добавил он.

https://vk.com/wall-156278021_13268 – цинк

Прямо скажем, очень мягкий ответ.

Можно только представить, как бы прокомментировали подобные сентенции Помпео в Северной Корее.

Разумеется, попытки Китая уклониться от новой Холодной Войны успехом не увенчаются, этот курс уже не зависит от данной конкретной администрации Белого Дома, а поддерживается двупартийным истеблишментом. Могут меняться методы, но не цель – недопустить краха американской гегемонии и доминирования Китая.