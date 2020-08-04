Личное: Мальчик-девочка?

04.08.2020, 18:35, Разное

Я бездетная сволочь, но в интернетах всегда находятся добрые люди, которые спрашивают, кого я хочу родить.

В том смысле, что мальчика или девочку? У меня же на лице прямо написано: хочу родить!



Фото: Соцсети

Если вдруг я отвечу, что не хочу ни мальчика, ни девочку, что я — чёрствая дрянь, эгоистка и меня вырвало, когда увидела один раз полный подгузник, добрые люди сочувственно кивают: наверное, не может родить.

Болезная. Несчастная. Наверняка сделала три аборта. Или трубы удалили, ввиду трихомониаза.

Иначе, чего она детей-то не любит? Тварь, что ли?

Я так отвечу: мальчик, девочка — какая разница? Лишь бы здоровый был.

Самое худшее, что может случиться в России, если твой ребёнок заболеет чем-то серьёзным. И уже неважно станет, насколько сильно ты его любишь, потому что — сами знаете, что у нас с медициной.

Есть ли разница, какого пола ребёнок?

За историей Василины Шароновой я наблюдаю уже давно. У 3-летней девочки порок сердца. Ей собрали денег, привезли в Америку на лечение, но в ходе подготовки к операции обнаружили сопутствующее заболевание.

Стоимость на операцию выросла.

Сумма просто гигантская. Такая же, как у Саши Брюханова — 20 с лишним миллионов рублей.

Три фонда собирают Василине на лечение. Есть всего 1 месяц, чтобы успеть. Государству же ровным счётом пофиг.

Кого волнует жизнь маленькой девочки? Наш Минздрав? Олигархов? Чёрных дырок эстрады?

https://t.me/lenamiro/6753

Никого.

Мы с вами спасли своими копейками, собранными в единую кучу, уже много детей. Десять? Двадцать человек? Не знаю, я не считаю. Но эти люди живы благодаря вам, оторвавшим от скромного семейного бюджета тысячу-две рублей.

Ещё ни разу не было так, несмотря на всю сложность лечения, чтобы наш ребёнок умирал. Все, кому мы с вами переводили деньги, спасены.

Спасены вами. Давайте спасём Василину? Пусть она тоже живёт, а?