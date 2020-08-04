НАБУ снова вызвало на допрос судей ОАСК. В случае неявки их объявят в розыск

04.08.2020, 18:31, Новости дня

Национальное антикоррупционное бюро Украины вызвало на допрос председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, его заместителя Евгения Аблова и еще семерых судей. Об этом сообщается на странице НАБУ в Facebook.

“НАБУ в очередной раз вызывает председателя Окружного админсуда Киева, его заместителя и судей этого суда на допросы, которые назначены на 10–11 августа. Все предыдущие вызовы девять служителей Фемиды, которых обоснованно подозревают в попытке захвата государственной власти путем установления контроля над рядом государственных органов, проигнорировали. Шестеро подозреваемых это сделали пять раз, трое – шесть раз. Тем самым они нарушили ст. 42 Уголовного процессуального кодекса Украины, которая обязывает их прибыть к следователю по вызову”, – заявили в бюро.

В сообщении говорится, что “такое поведение подозреваемых противоречит их тезисам о желании доказать свою невиновность в суде”.

#НАБУ вкотре викликає голову #ОАСК, його заступника та суддів цього суду на допит — відповідні повістки опубліковані на… Posted by НАБУ on Teisipäev, 4. august 2020

“Вместо выполнения процессуальных обязанностей подозреваемые продлевают сроки пребывания в отпусках и фактически скрываются от детективов. В то же время остальные подозреваемые – двое адвокатов и председатель Госсудебной администрации – являются на вызовы и контактируют с детективами НАБУ”, – сказано в сообщении.

В Twitter антикоррупционного бюро отмечается, что если указанные судьи не явятся на допросы, они будут объявлены в розыск.

Аби запобігти подальшим маніпуляціям, інформуємо, що у разі чергового неприбуття підозрюваних на виклик до детективів, #НАБУ буде змушене оголосити підозрюваних у розшук та звернутися до Вищої ради правосуддя з клопотанням про необхідність застосування заходів примусу.

— NAB Ukraine (@nab_ukr) August 4, 2020

17 июля в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) уведомили, что подозрение вручили Вовку, его заместителю Евгению Аблову, пяти другим судьям, а также руководителю Государственной судебной администрации Зеновию Холоднюку.

В НАБУ объясняли, что Вовку инкриминируют ч. 3 ст. 27, ст. 351² (организация препятствования деятельности Высшего совета правосудия, Высшей квалификационной комиссии судей Украины), ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 375 (организация вынесения судьей (судьями) заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления) и ч. 2 ст. 376 (вмешательство в деятельность судебных органов) Уголовного кодекса Украины.

Подозрения основаны на анализе записей, которые были сделаны в кабинете Вовка и обнародованы 26 июля 2019 года. Тогда в прокуратуре заявляли, что судьи ОАСК системно вмешивались в деятельность высших органов власти Украины. В ОАСК заявили о грубом вмешательстве в свою деятельность, попытках давления на судей и их дискредитации. Вовк сказал, что обыски в помещении суда – это “цирк”, а записи разговоров судей, обнародованные правоохранителями, сфальсифицированы.

11 судей Окружного админсуда Киева жаловались в Высший совет правосудия на давление со стороны правоохранителей.