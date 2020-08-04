Фанаты иронизируют над новым обнаженным фотоснимком Лободы

04.08.2020, 18:30, Разное

Светлана Лобода обнародовала новый фотоснимок, на котором она обнажена. Однако не всем такая публикация понравилась, некоторые фанаты с иронией высказались о публикации певицы.

Как сообщают «Национальные новости», украинская исполнительница часто радует поклонников новыми подробностями творческой и личной жизни. В этот раз артистка выложила на страницу своего профиля в соцсети Instagram фотоснимок с отдыха. На нем девушка позирует полуобнаженной на фоне моря, сидя в белоснежном кресле.

Сзади Светланы Лободы находятся горы и водная гладь, сама артистка в это время задумчиво смотрит на морской пейзаж. Однако на обнародованном изображении видна ретушь, из-за корректировки часть трусов оказалась будто бы стертой с тела звезды. Не только хейтеры, но и многие фанаты певицы восприняли снимок с иронией, оставив массу едких комментариев. Однако и сама поп-певица отнеслась с юмором к данной ситуации. Она оставила лаконичную подпись «Унесенные ветром». В ответ на это некоторые комментаторы написали, что унесло у Лободы не только одежду, но и ум, чувство приличия и совесть.

Стоит отметить, что ранее селебрити уже привлекла к себе негатив, выпустив совместно с рэпером Фараоном клип на песню «Boom Boom». Однако и после бури негодований и обвинений в плохом вкусе Светлана Лобода продолжает использовать любой повод для пиара.