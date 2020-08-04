Европейские рынки демонстрируют вялую динамику

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04.08.2020, 17:54, Новости дня

Европейские финансовые рынки во вторник демонстрируют преимущественно негативную динамику, тогда как азиатские закрылись уверенным ростом.

Лондонский индекс FTSE к середине торгов опустился на 1,1 процента, парижский CAC-40 прибавил 0,1 процента, а франкфуртский DAX опустился на 0,4 процента.

Между тем ранее во вторник рынки Азии показали уверенный рост в связи с публикацией благоприятных данных по промышленной активности в США и других странах.

Токийский индекс Nikkei закрылся повышением на 1,7 процента, сиднейский S&P/ASX прибавил 1,8 процента, сеульский KOSPI – 1,2 процента, а тайваньский TSEC – 1,5 процента.

Гонокнгский Hang Seng и мумбайский Sensex прибавили по 2. Процента, а шанхайский Composite – 0,1 процента.

Цена на золото выросла на 0,3 процента до 1 992,50 доллара за унцию. Американская сырая нефть торгуется по 40,38 доллара за баррель, опустившись на 1,5 процента, а эталонная Brent также опустилась на 1,5 процента до 43,47 доллара за баррель.

В преддверии открытия торгов на Уолл-стрит фьючерсы на все три ведущих американских индекса демонстрируют негативный тренд.





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