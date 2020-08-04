Лукашенко обвинил Россию во лжи и заявил о существовании планов переворота

04.08.2020, 17:54, Новости дня

Президент Беларуси Александр Лукашенко во вторник обвинил Россию во лжи о присутствии наемников в Беларуси и заявил, что некие силы пытаются осуществить переворот в его стране, но потерпят неудачу.

В воскресенье в Беларуси пройдут выборы, по итогам которых Лукашенко, находящийся у власти с 1994 года, рассчитывает быть переизбранным. Однако он впервые за долгие годы столкнулся с серьезной конкуренцией на фоне возмущения общественности по поводу его реакции на пандемию коронавируса и ситуации с экономикой и правами человека.

На прошлой неделе белорусские власти задержали российских наемников и возбудили уголовное дело по подозрению в подготовке терактов. Утверждается, что задержанные могут быть связаны с политическими соперниками Лукашенко.

Россия заявляет, что задержанные просто следовали транзитом через Беларусь по пути в третью страну и не планировали вмешиваться в белорусскую внутреннюю политику.

Во вторник Лукашенко выступил с обращением к стране, в котором назвал эти утверждения «ложью» и сказал, что задержанные во всем признались. По его словам, им было приказано въехать в Беларусь и ждать дальнейших указаний.

Никакой реакции со стороны Москвы пока не последовало.

Лукашенко назвал себя гарантом стабильности в хаотическом мире и пообещал защищать страну от конкурентов, которыми руководят иностранные «кукловоды».

По словам белорусского лидера, пандемия и экономический кризис подчеркнули необходимость сильного государства.

«Не верьте тем, кто, ничего не понимая, обещает вам золотые горы. Чудес не бывает», – сказал он, пообещав удвоить зарплаты в течение пяти лет и защитить пенсии от инфляции.

Лукашенко, баллотирующийся на шестой президентский срок, также отверг призывы оппонентов восстановить более раннюю версию конституции, которая запрещает служить более двух сроков. Он назвал этот шаг «подарком криминалу».

Тем временем в Беларуси уже началось досрочное голосование.

Главный конкурент Лукашенко Светлана Тихановская призвала избирателей бойкотировать досрочное голосование, предупреждая, что это один из способов подтасовать результаты.