 

Немцы нашли в Великобритании «убийцу» российского танка «Армата»

04.08.2020, 17:53, Разное

Эксперты из Германии оценили боевые характеристики российского танка «Армата». Согласно заявлениям немецких специалистов, они нашли «убийцу» бронемашины в Великобритании.
Как пишет «Инфореактор», соответствующая публикация появилась на странице концерна Rheinmetall в соцсети Twitter. Его специалисты продемонстрировали подписчикам снимки танка Challenger 2, состоящего на вооружении армии Великобритании. Согласно информации «Политэксперта», бронемашина английских конструкторов оснащена новой броней. Кроме того, в нем установлена усовершенствованная пушка, что и дало немецким военным экспертам основание высказать восторг этим танком. С их слов, именно этот бронетранспортер может победить знаменитую российскую «Армату», или Т-14.

Перспективный основной боевой танк с универсальной гусеничной платформой разрабатывался в течение восьми лет. С 2015 года БТР эксплуатируется в армии, это первая в мире машина с концепцией реализацией так называемой «сетецентрической войны», для разведопераций, целеуказания и корректировки. Металлокерамическая броня «Арматы» не пробивается ни одной противотанковой ракетой или снарядом.

Однако, как отмечают немцы, на борту британского танка установлена пушка с повышенной пробиваемостью брони. Только на ее создание ушло почти пять лет, испытания орудия показали ее повышенную эффективность. Если приведенные немецкие специалистами данные верны, то пушка может уничтожить российскую «Армату». Впрочем, в статье экспертов даже приведенное описание комплектации Challenger 2 содержало ошибку. Так, вместо указанных 130 миллиметров калибр пушки британского танка на самом деле на 10 миллиметров меньше.





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