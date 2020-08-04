 

Романтика в Нью-Йорке: дочь Умы Турман Майя Хоук и Том Старридж подтвердили роман

04.08.2020, 17:50, Разное

Две недели назад иностранные СМИ сообщили о романедочери Умы Турман и Итана Хоука – 22-летней актрисы Майи – и 34-летнего британского актера, бывшего бойфренда Сиенны Миллер Тома Старриджа. Папарацци заметили молодых людей, когда они возвращались с берега после водных процедур. Но на днях фотографам посчастливилось сделать новые фотографии с парой, по которым не осталось никаких сомнений о статусе их отношений. В воскресенье Майя и Том выбрались на прогулку по Нью-Йорку: они держались за руки, о чем-то беседовали, а потом остановились на перекус в ресторане, где папарацци удалось запечатлеть их поцелуи.

О личной жизни Майи Хоук до этого прессе практически ничего известно не было. 22-летняя девушка активно строит свою актерскую карьеру – в прошлом году она появилась в фильме Квентина Тарантино “Однажды в… Голливуде”, а также в сериале “Очень странные дела” – и занимается музыкой. У 34-летнего Тома Старриджа, который старше Хоук на 12 лет, куда более интересное и известное прошлое. Ранее британский актер четыре года состоял в отношениях с Сиенной Миллер. Пара воспитывает дочь Марлоу (девочке сейчас 8 лет) и в какой-то момент даже собиралась пожениться, но в итоге отношения Тома и Сиенны не перешли на новый этап, и в 2015 году они расстались.

Сиенна Миллер и Том Старридж с дочкой Марлоу, Нью-Йорк, 2017 год

Где именно познакомились Том и Майя, пока не известно: общих проектов в фильмографиях обоих не числится. Но последние месяцы  они точно провели в Нью-Йорке. Хоук на время карантина переехала обратно в отчий дом, к маме, с которой и провела всю весну. Об этом она не так давно пошутила в интервью изданию Nylon:

Мне казалось, что три последних года моей жизни были мечтой, что я стала взрослой и независимой. Но нет, приходит пандемия и я снова съезжаюсь с семьей и чувствую себя ребенком.

Том же в Америке принимал участие в театральной постановке, которую он готовил вместе со своим коллегой и другом Джейком Джилленхолом. 





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