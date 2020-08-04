Эксперт порекомендовал США изучить опыт СССР в создании сверхзвукового пассажирского самолета

04.08.2020, 17:48, Новости дня

Сверхзвуковые пассажирские самолеты недостаточно безопасны, а также очень дороги в эксплуатации, поэтому вряд ли у такого воздушного судна есть перспективы на гражданском авиарынке, сообщил газете ВЗГЛЯД глава портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.

В американской компании Virgin Galactic сообщили, что сделали большой шаг в разработке «нового поколения самолетов, способных развивать высокую скорость». Так уже в ближайшее время они планируют разработать сверхзвуковой пассажирский самолет.

«Я отношусь к подобного рода заявлениям снисходительно, потому что очевидно – частные компании делают какие-то громкие заявления с целью привлечь инвесторов. То есть это пиар, сбор денег на разного рода стартапы. То обещают создать электрические самолеты, говоря, что мы вот-вот на них полетим, то беспилотные – все это пока лишь разговоры», – говорит Гусаров.

Он рассказывает, что создать сверхзвуковой пассажирский самолет в настоящее время вполне реально. Технологически – это не сложная задача, учитывая то, что полвека назад они уже были созданы. Например, советский Ту-144 и британо-французский Конкорд. Поэтому сегодня можно взять за основу один из данных лайнеров и, используя новейшие технологии, создать что-то подобное.

Но здесь назревает вопрос: нужно ли? Эксперт напоминает, что в 90-е годы американская корпорация Boeing также интересовалась созданием сверхзвукового самолета и даже арендовала в РФ Ту-144, который привела в летное состояние, поместила в него различные приборы и использовала как летную лабораторию. Но спустя несколько лет было решено остановить программу, потому что пришло осознание того, что игра не стоит свеч.

«Рынка для такого самолета нет. Полет на сверхзвуке обходится очень дорого, а значит и цена билетов на такой рейс значительно вырастет. Да и у авиакомпаний Air France и British Airways был опыт использования самолетов Конкорд, которые производитель изначально продал за копейки, потому что никто не готов был их покупать, так как они дорогие по себестоимости и в эксплуатации», – объясняет Гусаров.

Также эксперт сообщил, что пока полет на сверхзвуковом самолете связан со многими рисками: Ту-144 и Конкорд перестали летать после ряда авиакатастроф, так как были признаны небезопасными, а сами программы было решено закрыть.

«Поэтому на сегодняшний день в сверхзвуковых самолетах стоит вопрос создания очень надежных двигателей, которые могли бы в течение многих часов выдерживать полет на сверхзвуковых скоростях. Даже в боевой авиации пока таких нет, наши двигатели выходят на сверхзвук пока только на короткое время. Так что в общей сложности задача создания такого самолета решаема, но полученный результат будет совершенно неприменим в гражданской авиации», – резюмировал Гусаров.

Ранее стало известно, что Национальный исследовательский центр «Институт имени Жуковского» к концу 2021 года планирует разработать концепцию и программу создания в РФ сверхзвукового гражданского самолета.