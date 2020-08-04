Названа причина перевода Уилана из СИЗО в колонию

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04.08.2020, 17:48, Новости дня

Запчасти для снегоходов Буран, Тайга, Yamaha и мототехникиОсужденный за шпионаж американец Пол Уилан этапирован из СИЗО в колонию из-за задержки переговоров по его обмену, сообщил во вторник его адвокат Владимир Жеребенков.

«Как мне говорят, переговоры идут, но очень неактивно с американской стороны. Наши сделали предложение, но не получили ответа. Я думаю, с учетом этой ситуации его решили этапировать в колонию», – передает РИА «Новости» слова адвоката.

При этом отмечается, что МИД информацию о переговорах по обмену Уилана категорически опровергают. Владимир Жеребенков в свою очередь утверждал, что переговоры идут, но защита в них никак не участвует. В списке возможных кандидатур для обмена, по его словам, фигурируют Виктор Бут и Константин Ярошенко.

Бывший американский морской пехотинец, житель США, Канады, Ирландии и Великобритании Пол Уилан в декабре 2018 года приехал в Москву на свадьбу к другу и был задержан по подозрению в сборе данных о российской спецслужбе в пользу США. У него обнаружили документы, содержащие гостайну.

Рассмотрение дела шло в закрытом режиме. Из озвученных в суде данных известно, что Уилан регулярно ездит в Россию с 2007 года.

Мосгорсуд признал гражданина США и еще трех государств Пола Уилана виновным в шпионаже и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима.

Адвокат Уилана ранее допустил его обмен на осужденных в США россиян Виктора Бута или Константина Ярошенко. Между тем, в МИД заявили, что РФ и США не проводят переговоры об обмене Уилана на россиян.

Позже адвокат осужденного заявил, что обмен Уилана может пройти в сентябре.





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